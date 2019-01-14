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Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные
Всем известно, что алкоголь является опасным. Кроме того, что он вызывает привыкание, он может наносить человеческому организму непоправимый вред.
Ученые провели анализ самых употребляемых видов алкоголя и смогли выяснить, какие из них вредят человеческому организму больше всего.
На первом месте оказалось пиво. Пить его очень опасно, особенно в жаркое время года. в летние дни хочется чем-то освежиться, а вот печень при этом раздувается и работает слабее, чем обычною Это может привести к различным заболеваниям.
Ликеры приятны на вкус и их часто пьют в больших количествах. В результате – опьянение и сильная головная боль. А еще ликер вредит поджелудочной и способствует ожирению.
На третьем месте – шампанское. Этот напиток для печени очень опасен. К тому же, его частое применение может стать причиной болей в желудке или даже отравления.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, алкоголь, напитки, вред
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