Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Доказана опасность недостаточного сна

16.01.2019 07:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Доказана опасность недостаточного сна

Беспокойный сон и частые ночные пробуждения увеличивали риск заболевания сосудов на 34 процента.

Люди, которые спят менее шести часов в сутки, подвергаются повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в отличие от тех, кто спит 7-8 часов. К такому выводу пришли ученые из США и Испании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 3 974 испанца, которые в течение эксперимента носили актиграф - устройство, которое измеряет длительность периодов сна и бодрствования. Добровольцев разделили на четыре группы в зависимости от времени, уделяемого ночному отдыху. Кроме того, испытуемые прошли эхокардиографию и компьютерную томографию для выявления заболеваний.

Оказалось, что у тех, кто спал менее шести часов, вероятность развития атеросклероза была на 27 процентов выше, чем у тех, кто уделял сну 7-8 часов. Кроме того, беспокойный сон и частые ночные пробуждения увеличивали риск заболевания сосудов на 34 процента.

Однако слишком продолжительный сон, превышающий восемь часов в сутки, также может способствовать атеросклерозу. Интересно, что те, кто спал мало, часто употребляли кофе и алкоголь. Ученые считают, что вред от кофе может объясняться медленным его усвоением у определенных людей.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, вред
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх