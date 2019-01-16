Все рубрики раздела
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию
Мужчинам следует быть осторожными с кофе.
Медики из Великобритании высказались о том, что пристрастие к растворимому кофе может отрицательно сказаться на мужском половом здоровье.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Растворимый кофе никак нельзя назвать полезным напитком для мужчин, - и все из-за содержащихся в нем фитогормонов, способных ослаблять потенцию. Данное мнение ученых опубликовал ToDay News Ufa.
По словам врачей из Кембриджа, фитогормоны оказывают на мужской организм действие подобное эффекту «женского» гормона эстрогена. «Мужчины, которые пьют слишком много растворимого кофе, рискуют обзавестись животом и практически женской грудью, а также столкнуться с проблемами в эрекции», -сообщили терапевты.
Количество кофе, способное приводить к проблемам с мужским здоровьем, довольно велико - пять чашек в день. По мнению специалистов, вместо этого лучше выпивать одну-две чашки напитка в день – строго молотого и заварного. В таком случае половая функция, наоборот, может укрепиться, считают эксперты.
Примечательно, что эффект от злоупотребления растворимым кофе на мужчин ученые сравнили со слишком частым употреблением пива. Оба напитка, как оказалось, способствуют ожирению мужской фигуры по женскому типу.
Теги: Донбасс, здоровье, потенция, медики
- В Луганской области террористы подорвали машины с украинскими военными20:38
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- Где Захарченко? Режиссер объяснил постановочность ВИДЕО19:45
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах19:15
- Туда дети ходят: В неподконтрольном Енакиево на женщину упал козырек 18:40
- Пушилин сменил шесть «глав» городов и районов ОРДО: названы новые «руководители»17:15
- На блокпосту «ДНР» умерла женщина17:00
- В Мариуполе нашелся раритетный плащ Глеба Жеглова16:20
- Танки РФ около линии соприкосновения на Донбассе – Миссия ОБСЕ зафиксировала вражескую технику 16:02
- Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов 15:20
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Морозы до минус 20 накроют все регионы Украины - свежий прогноз погоды20:55
- В Луганской области террористы подорвали машины с украинскими военными20:38
- Готовим ридикюли! Новые 5-ти и 2-гривенные монеты появятся в Украине20:18
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- Где Захарченко? Режиссер объяснил постановочность ВИДЕО19:45
- Мощный пожар в центре Киева: огонь охватил правительственный квартал - видео 19:30
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах19:15
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Туда дети ходят: В неподконтрольном Енакиево на женщину упал козырек 18:40
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий