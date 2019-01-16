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Названы самые действенные народные средства от кашля
Некоторые рецепты народной медицины справляются с кашлем не хуже сиропов, при этом они более безопасны, заявила врач Виктория Савицкая.
Самовольно назначать себе таблетки и микстуры от кашля не стоит, а вот обратить свое внимание на действенные и при этом безопасные народные рецепты от кашля очень рекомендую. Если вас замучил сильный сухой кашель, народные целители рекомендуют обратить свое внимание на луковую микстуру. Готовится она очень просто: 7-8 головок крупного лука и зубчик-два чеснока мелко растираем и заливаем литром молока. Провариваем на небольшом огне минут 30. После добавляем несколько столовых ложек меда. Принимаем эту микстуру по 1-2 столовой ложки за 5 минут до еды трижды в день. Впрочем, вкус у такого напитка весьма специфический и стоит помнить, что ряд ценных микроэлементов при высоких температурах разрушается. Потому лук и чеснок лучше все же есть в свежем виде, когда это возможно", - цитирует "Голос.ua".
Отличным средством, признанным медиками, является и свежевыжатый сок редьки. Он обладает сильными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Чтобы приготовить чудотворное снадобье, выжимаем сок черной редьки и добавляем вдвое больше меда. Перемешиваем и принимаем в течении дня (до 5 раз) по столовой ложке. Еще один рецепт из редьки: 7 крупных клубней режем тонкими ломтиками, густо посыпать сахаром и оставляем так на ночь. Утром сливаем образовавшийся сок. Принимаем 5-7 раз в день по столовой ложке. Успокоить раздраженное горло помогут отвары ромашки, шалфея, мяты. Заливаем кипятком как обычный чай, но настаиваем вдвое дольше.
Источник: https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, здоровье, кашель, медицина
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