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Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы
Извечная проблема — недостаток денег. Одни мирятся с этим, другие устраиваются на несколько работ, третьи пытаются привлечь капризную Фортуну собственными силами. Наши предки знали толк в обрядах и ритуалах. Они привлекали благосостояние и успех, приманивая денежную удачу различными способами. Эксперты сайта dailyhoro.ru выбрали для вас самые сильные и эффективные обряды, которые можно с легкостью провести в домашних условиях.
Старинный денежный обряд
Пожалуй, этот обряд можно назвать самым простым. Для его выполнения вам потребуется амулет или талисман, который притягивают денежную удачу. Такую вещицу можно сделать своими руками. В качестве амулета подойдет любой предмет, который символически связан с энергией денег — к примеру, монета или купюра. Обряд превращения обычной монетки в денежный талисман прост. Для этого вам потребуется энергия убывающей Луны, монета или купюра и небольшой заговор.
В полночь возьмите монету (или купюру) в руки. Встаньте у окна и протяните ее к Луне. Пока монетка заряжается лунным светом и силой, прочтите заговор:
«От света Луны все растет и множится. Так пусть мои деньги отныне растут, множатся и прибавляются. Знаю я, лунный свет обогатит меня. Слова запираю на ключ. Сказано — сделано».
Сильный обряд на удачу и деньги
Привлечение денег с помощью огня — проверенный древний способ. Этот обряд удивительно эффективен и способен привлечь деньги в кратчайшие сроки. Вам потребуется зеленая свеча и красная скатерть. Обряд желательно выполнять поздним вечером или ночью: считается, что именно в это время потусторонние силы способны услышать призыв. На скатерть поставьте свечу, подожгите ее и дождитесь, пока пламя станет ровным и ярким. После этого трижды произнесите:
«Зеленая свеча разгорается, а ко мне (имя) деньги собираются»!
Если свеча закоптит — проведите обряд повторно, желательно через несколько дней.
Обряд «Прячешь монету, берешь тысячу»
Данный обряд обладает необъяснимой силой, и, что самое удивительное, эзотерики рекомендуют проводить его каждый день. Начать обряд желательно с 1 числа любого месяца. Первого числа положите в копилку (или любое другое место) один рубль, на следующий день — два рубля, после — 3 и так далее. После того, как скопится 100 рублей, обменяйте их на купюру. За месяц у вас должно скопиться около 455 рублей. Доложите деньги до круглой суммы (можно до 500 или до 1000) и спрячьте сумму в тайник. Эта сумма будет своеобразной дорожкой из денег, которую вы прокладывали в течение целого месяца. Ожидайте: вскоре деньги сами найдут путь к вашему дому.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, ритуал
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