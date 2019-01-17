Крещение Господне 2019: кому нельзя купаться в проруби

17.01.2019 22:19

19 января отмечает важный религиозный праздник - Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь. Но далеко не всем можно купаться в проруби на Крещение, пишут Подробности.

Медицинские противопоказания для осуществления данного действия актуальны для тех, кто имеет следующие проблемы со здоровьем:

Крещение Господне 2019: традиции праздника и обряды ритуального омовения

Сердечно сосудистая система: порок сердца, ишемическая болезнь, гипертония, инфаркт

Нервная система: эпилепсия, неврит, склероз сосудов головного мозга

Эндокринная система: сахарный диабет

Опорно-двигательный аппарат: остеоартроз, ревматизм, радикулит

Система органов дыхания: бронхит, астма, отит

Мочевыделительная система: почечная недостаточность, простатит, аденома простаты, цистит.

Для неподготовленного человека купание в день, когда наступает Крещение должно ограничиться одной минутой контакта организма с ледяной водой. Детям до трёх лет окунаться в ледяную воду вообще нельзя из-за возможного переохлаждения организма.