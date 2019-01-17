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Стало известно, при каких заболеваниях противопоказан кефир
Как оказалось, кефир способствует нормализации работы пищеварительной системы, а содержащиеся в нем грибки и бактерии оказывают бактерицидное воздействие на вредоносные микроорганизмы, попадающие в кишечник, не давая им размножаться. Об этом пишет Хроника.инфо.
”Один стакан кефира по калорийности равен одному яблоку, горсти орехов или половинке авокадо”, - говорит диетолог Карина Дайненко.
Диетологи советуют выбирать кефир 2,5 - 3,2% жирности. Потому что даже после хирургических операции такой продукт врачи рекомендуют пациентам. Ведь в нем сохранены природные питательные вещества.
Но врачи запрещают кефир пациентам, у которых: язва или повышенная кислотность желудка, панкреатит и изжога, а также непереносимость молочных продуктов. Но в повседневном рационе кефир для украинцев до сих пор остается одним из самых любимых молочных продуктов.
”По словам диетологов, употреблять кефир нужно во второй половине дня. Так лучше усвоится кальций. И выбирайте продукт, у которого короткий срок потребления. Ведь в таком меньше консервантов”, - уточнили в эфире.
Теги: Донбасс, кефир, противопоказания, заболевания
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