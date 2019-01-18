Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты

18.01.2019 13:10

В Украине чаще всего подделывают сливочное масло и сгущенку, заменяя в них молочный жир на растительный, вареную колбасу и сосиски, заменяя мясо соей, а также сыры. Об этом сообщил председатель Правления "Научно-исследовательского Центра Независимых Потребительских Экспертиз ТЕСТ" Валентин Безрукий в комментарии корреспонденту УНН.

"Сливочное масло – это один из самых фальсифицируемых продуктов, потому что самый фальсифицируемый продукт – это сгущенное молоко", - отметил эксперт.

По его словам, на сегодня на рынке страны практически не осталось натурального сгущенного молока из-за стремления производителей удешевить производство и сделать рентабельный продукт, поскольку молочный жир – довольно дорогой компонент молочных продуктов, соответственно, более высокожирные продукты фальсифицируются чаще.

В то же время, обычное молоко – как однокомпонентный продукт – не фальсифицируют, не было зафиксировано случаев фальсификата в йогуртах, мало фальсификата среди представленной на рынке сметаны, однако кефир часто не является таковым из-за отсутствия кефирных дрожжей. Под видом кефира, как уточни эксперт, в Украине все чаще продают обычный йогурт.

Среди колбасных изделий эксперт выделил вареную колбасу и сосиски, технология изготовления которых позволяет массово заменять мясо в продукте другим, более дешевым, сырьем, без ущерба вкусовым качествам.

Кроме того, по его словам, достаточно часто фальсифицируются твердые сыры – включая те, что продаются в крупных супермаркетах. "Есть ряд производителей, которые просто на этом (на производстве фальсификата – ред.) специализируются", - уточнил В.Безрукий. При этом он добавил, что более дорогие сорта сыра фальсифицируются чаще, чем более дешевые – такие, как, например, моцарелла.

При этом он пояснил, что чем сложнее продукт и чем больше в его составе компонентов, тем легче его фальсифицировать. Например, более высококлассное мясо заменить более низкоклассным или вообще – мясом другого животного. Кроме того, более целесообразно для производителя фальсифицировать те продукты, у которых компоненты более дорогие, однако которые пользуются ежедневным спросом, - это, в основном, молочные продукты.

Напомним, в 2018 году Украина импортировала 220 тыс. тонн пальмового масла, что почти на 50 тыс. т больше, чем в предыдущем 2017 году.

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По данным Госпродпотребслужбы, в украинских супермаркетах очень часто продают мясные продукты, фактический состав которых не соответствует содержанию маркировки.