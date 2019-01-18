Все рубрики раздела
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
- Назван самый плохой знак Зодиака08:30
- Крещение Господне 2019: кому нельзя купаться в проруби22:19
- Стало известно, при каких заболеваниях противопоказан кефир19:31
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты
В Украине чаще всего подделывают сливочное масло и сгущенку, заменяя в них молочный жир на растительный, вареную колбасу и сосиски, заменяя мясо соей, а также сыры. Об этом сообщил председатель Правления "Научно-исследовательского Центра Независимых Потребительских Экспертиз ТЕСТ" Валентин Безрукий в комментарии корреспонденту УНН.
"Сливочное масло – это один из самых фальсифицируемых продуктов, потому что самый фальсифицируемый продукт – это сгущенное молоко", - отметил эксперт.
По его словам, на сегодня на рынке страны практически не осталось натурального сгущенного молока из-за стремления производителей удешевить производство и сделать рентабельный продукт, поскольку молочный жир – довольно дорогой компонент молочных продуктов, соответственно, более высокожирные продукты фальсифицируются чаще.
В то же время, обычное молоко – как однокомпонентный продукт – не фальсифицируют, не было зафиксировано случаев фальсификата в йогуртах, мало фальсификата среди представленной на рынке сметаны, однако кефир часто не является таковым из-за отсутствия кефирных дрожжей. Под видом кефира, как уточни эксперт, в Украине все чаще продают обычный йогурт.
Среди колбасных изделий эксперт выделил вареную колбасу и сосиски, технология изготовления которых позволяет массово заменять мясо в продукте другим, более дешевым, сырьем, без ущерба вкусовым качествам.
Кроме того, по его словам, достаточно часто фальсифицируются твердые сыры – включая те, что продаются в крупных супермаркетах. "Есть ряд производителей, которые просто на этом (на производстве фальсификата – ред.) специализируются", - уточнил В.Безрукий. При этом он добавил, что более дорогие сорта сыра фальсифицируются чаще, чем более дешевые – такие, как, например, моцарелла.
При этом он пояснил, что чем сложнее продукт и чем больше в его составе компонентов, тем легче его фальсифицировать. Например, более высококлассное мясо заменить более низкоклассным или вообще – мясом другого животного. Кроме того, более целесообразно для производителя фальсифицировать те продукты, у которых компоненты более дорогие, однако которые пользуются ежедневным спросом, - это, в основном, молочные продукты.
Напомним, в 2018 году Украина импортировала 220 тыс. тонн пальмового масла, что почти на 50 тыс. т больше, чем в предыдущем 2017 году.
В Черновцах разоблачили подпольное производство поддельной черной и красной икры.
По данным Госпродпотребслужбы, в украинских супермаркетах очень часто продают мясные продукты, фактический состав которых не соответствует содержанию маркировки.
Теги: Донбасс, сыр, подделка, продукты, фальсификат
- Я – луганчанин. Якщо якась тварина вам почне розповідати про “дагавріцца” – сміливо бийте в пику14:10
- Мародерство в Донецке: имущество из закрытых квартир продают через интернет-аукционы13:45
- Главари ОРДЛО объявили о начали военных учений «исключительно оборонительного характера»13:29
- В Донецке арестован «министр» железнодорожного транспорта «ДНР»12:51
- "Піони" в ООС: Як ЗСУ вчаться знищувати ворогів12:12
- У армии РФ крупные потери на Донбассе: ВСУ мощно отбили провокации и удары противника - детали обстрелов11:49
- Подразделения НВФ бьют из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ11:10
- Летательный аппарат, гаубицы, танки: миссия ОБСЕ раскрыла вражескую технику на Донбассе10:52
- Мрачно и жутко: Житель Донецка показал, как выглядит город в январе. ВИДЕО10:31
- В Донецке сокращается ассортимент в продуктовых магазинах09:49
- Я – луганчанин. Якщо якась тварина вам почне розповідати про “дагавріцца” – сміливо бийте в пику14:10
- На украинском авторынке появился электромобиль за $350014:00
- Мародерство в Донецке: имущество из закрытых квартир продают через интернет-аукционы13:45
- Главари ОРДЛО объявили о начали военных учений «исключительно оборонительного характера»13:29
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
- В Донецке арестован «министр» железнодорожного транспорта «ДНР»12:51
- РФ должна создать условия для мира на оккупированном Донбассе – глава МИД Германии12:28
- "Піони" в ООС: Як ЗСУ вчаться знищувати ворогів12:12
- У армии РФ крупные потери на Донбассе: ВСУ мощно отбили провокации и удары противника - детали обстрелов11:49
- Морозы и оттепель: стало известно, какая погода нас ожидает в выходные дни11:27
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
- Назван самый плохой знак Зодиака08:30
- Крещение Господне 2019: кому нельзя купаться в проруби22:19
- Стало известно, при каких заболеваниях противопоказан кефир19:31
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию