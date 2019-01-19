Ученые выяснили, откуда берется шизофрения

19.01.2019 09:45

Генетические варианты четырех генов через NMDA-рецептор способны вызывать симптомы шизофрении.



NMDA-рецептор - гетеротетрамер, то есть белок четвертичной структуры. Он представляет собой ионотропный рецептор глутамата. Предыдущие исследования показали, что симптомы шизофрении могут начаться из-за препаратов, блокирующих NMDA-рецептор, или антител, которые его атакуют, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.



Профессор Дэвид Кертис (David Curtis) из Университетского колледжа Лондона заключил, что должны существовать генетические варианты, которые тем или иным образом снижают активность NMDA-рецептора и повышают риск развития шизофрении.



Вместе с коллегами он приступил к исследованию, которое охватило большую выборку. Они изучили последовательность ДНК более четырех тысяч человек с шизофренией и пяти тысяч психически здоровых людей. Авторы сосредоточились на четырех генах. Три из них кодируют NMDA-рецептор - GRIN1, GRIN2A и GRIN2B, - а один (FYN) кодирует белок Fyn, который контролирует работу рецептора.



Сначала генетики выделили варианты, которые могли бы нарушить работу генов или повлиять на последовательность аминокислот таким образом, что белки переставали бы нормально функционировать. Затем, когда сравнили генетические варианты пациентов с шизофренией и людей из контрольной группы, они заметили, что «ошибочные» варианты встречаются чаще у носителей заболевания. Работа также подтвердила гипотезу о том, что редкие генетические варианты, приводящие к некорректной работе NMDA-рецептора, увеличивают риск развития шизофрении в 0,5 процента случаев.



В планах исследователей рассмотреть последовательности генов 30 тысяч людей, страдающих от шизофрении. Кроме того, они намерены изучить эффект найденных генетических вариантов на модели нервных клеток в культуре.



В прошлом году международная группа исследователей выяснила, что ряд генов, связанных с риском развития шизофрении, влияет на состояние плаценты во время беременности. По мнению ученых, патологии плаценты могут сказываться на раннем развитии мозга.