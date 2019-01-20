Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья

20.01.2019 12:57

Выйти замуж и приобрести свою семью — вполне реальное желание любой будущей невесты. Что может быть лучше, чем ожидание свадьбы, торжественных слов клятвы и медового месяца? А перед свадебным днем в обязательном порядке веселый девичник. Для вступающей в брак девушки подобные действия имеют свою очередность, но только не для черной невесты. Ее судьба заранее предрешена тем, что накануне или задолго до самой свадьбы ее жених погибает. И причем, это происходит самым загадочным образом, пишет cluber.

Что это злой рок или горькое проявление судьбы? Оказывается, что ей никогда не получится ощутить на вкус настоящее женское счастье? Есть ли шанс избежать этой злой участи и разорвать цепь клейма черной невесты? Астрология имеет собственное мнение по этому поводу, отталкиваясь от каждых знаков Зодиака.

Овен

Девушки этого знака обладают огромной стойкостью, и все жизненные события переживают глубоко в своей душе. И они стараются не прогибаться под тяжестью судьбы, несмотря на то, что она им послала тяжкое испытание в виде черной невесты. Хотя ее дальнейшая судьба с будущим женихом, зависит от размещения звезд на небосклоне в момент ее появления на свет. Если же представительнице удастся познакомиться на своем жизненном пути с молодым человеком такого же знака, то им суждено пройти всю жизнь рука об руку. Ощутить на себе роль черной невесты она сможет в том случае, если будущий жених будет Стрельцом, Раком или Водолеем.

Телец

Будущие невесты этого знака являются настоящими любимчиками судьбы. Их стойкость ко всем жизненным невзгодам находится на высоком уровне. Что касается определения черной невесты, то для них такая роль не уготована. Как правило, представительницы удачно выходят замуж и живут в счастливом браке столько, сколько им уготовано судьбой. В некоторых случаях, им приходится в старости коротать свой век самой, так как супруг может покинуть этот мир гораздо раньше своей второй половины. Крепким будет брак и отношения с Весами, Близнецами и Козерогами.

Близнецы

Невесты этого знака наделены особой расположенностью звезд. Они имеют все преимущества долгожительства и счастливой семейной жизни. Со своим избранников им придется пройти через трудные жизненные пути, но их это только закалит и сделает их более ближе. Благодаря их двойственности и легкому отношению ко всем жизненным ситуациям, роль черной невесты это не для них. Они могут смело готовиться к свадебному торжеству, и не волноваться по поводу того, что произойдут какие-то непредвиденные события. Удачный брак будет заключен с Водолеем, Девой и Тельцом.

Рак

Чувствительным невестам этого знака свойственно волноваться и переживать по поводу своего предстоящего торжества. Но все эти мытарства напрасны, ничего противоестественного накануне и во время свадьбы не произойдет. Главное, постараться себя оградить от некоторых мелких стрессов. Счастливая жизнь сложится удачно, если представительницы вступят в брак со Скорпионом, Овном или Рыбой. Долговечность союза будет зависеть от начального этапа распределения обязанностей между супругами. И чем грамотней сможете выстроить отношения, тем долговечнее обещает быть ваш союз.

Лев

Звездный небосклон очень благоволит этим величественным и гордым представительницам. И все в земного знака сложится безупречно, если они не начнут подавлять своего супруга в моральном плане. Иначе есть риск потерять жениха накануне самой свадьбы. Это не значит, что с ним произойдет какая-то трагедия, а то, что он не выдержит натиска доминирования своей властной супруги и передумает вступать в брак. Стать счастливой есть шанс, если выбрать себе спутника жизни Стрельца, Водолея или Овна. С такой гармоничной совместимостью будущая невеста не соскучится.

Дева

Их дружелюбная натура никому не даст возможности усомниться в своих честных намерениях, даже звездному небосклону. Поэтому он не пошлет им испытания коротать свой век в образе черной невесты. Эти представительницы могут смело строить планы на светлое будущее как перед свадьбой, так и после нее. Их жизненное спокойствие может нарушить только неуверенность в своих силах и сомнения в собственном партнере. Но чтобы этого не произошло, на роль мужа следует выбирать представителей из знаков Рыбы, Стрельцы, Весы. И тогда никакие моральные колебания для них не страшны.

Весы

Жизнелюбие знаков еще раз подтверждает высокую силу духа. И на роль черной невесты они никогда не подходят. Они могут несколько раз вступать в брак и менять своих партнеров, но все это будет делаться без горьких потерь. Но чтобы представительницам не растратить свои жизненные силы, нужно как можно быстрее уравновесить свое психологическое состояние и не растрачивать свои силы на мелкие недостатки своего суженого. Гармонично сложатся отношения в браке с Тельцами, Близнецами и Овнами. И это произойдет в том случае, если между партнерами будет существовать идеальная гармония.

Скорпион

Это типичная представительница образа черной невесты. Ее негативное влияние может задолго до свадебного торжества распространяться на своего избранника. Несмотря на то, что эти девушки имеют всегда много поклонников, все-таки не каждый решится связаться с ней узами брака. В своего партнера они цепляются мертвой хваткой, контролируя его каждый шаг. Многие молодые люди этого не выдерживают, поэтому все так заканчивается печально и предсказуемо. Но черные невесты на этом не останавливаются, и через время выходят на поиск новой жертвы. Они могут быть счастливы в браке, только если свяжут свою жизнь с подобными себе — Козерогами и Овнами. С остальными партнерами у них могут происходить странные вещи.

Стрелец

Их легкая натура и такая же восприимчивость к жизни, кажется, что не предвещает ничего дурного. Но это неверное заблуждение. Для них звезды приготовили печальную судьбу — они либо могут остаться черной невестой или же в молодом возрасте стать вдовствующей женщиной. И все это приводит к тому, что уровень жизненного потенциала представительниц намного превышает шкалу мужского начала. За счет этого происходит дисбаланс и нарушение жизненного ритма. Чтобы уравновесить гармонию совместимостью, следует обратить внимание на таких представителей как Весы, Рак и Рыбы

Козерог

Эти представительницы занимают лидирующую позицию по числу долгожителей. Поэтому на их жизненный век уготовано много разных приятных и не очень событий. Но некоторых особ этого знака преследует злой рок черной невесты, и этот фактор имеет зависимость от времени рождения самой дамы. Если она родилась в начальных числах месяца, то она может только стать вдовой в почтенном возрасте. А когда ее дата рождения начинается с середины месяца, то есть вероятность оказаться в роли черной невесты. Немного смягчить свою судьбу можно только тем, если вступить в брак с более сильными на энергетическом уровне партнерами — Скорпионом и Стрельцом. Они помогут уравновесить энергетику знака и не дадут нарушить линию судьбы.

Водолей

Невестам этого знака не стоит бояться предшествующего события, ведь ничего страшного не произойдет. Они, как правило, становятся отличными женами, и на себе постоянно ощущают поддержку своего партнера. Их жизненный уклад будет размеренным и самобытным, поэтому им остается радоваться тому, что им преподносит судьба. Гармоничный будет тот союз, который построен на взаимной любви и доверии с Раком, Близнецами и Львом.

Рыбы

Уровень жизни будущих невест позволяет им не примерять на себя образ черной невесты. Их мир иллюзий настолько идеален, что они его не представляют другим. Жизненное миролюбие дает возможность купаться в счастливой жизни и наслаждаться всеми ее проявлениями. Астрологи уверены, что добиться полной гармонии взаимосвязи с партнером по всей вероятности можно, если выбрать себе Рака и Водолея. И только тогда их идиллия будет подкреплена совместными интересами и одинаковым мировоззрением.