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Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность

22.01.2019 09:25
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Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность

Специалисты из Университета Аризоны и Дрексельского университета выяснили, что вода в раковинах, унитазах и душевых может быть насыщена смертельными для человека бактериями, сообщает Medical Express. Исследователи выяснили, что в пробах воды, забранных из нескольких источников, были обнаружены следы бактерий, вызывающих легионеллёз. Попадание патогена внутрь вызывает развитие серьёзного заболевания, которое приводит к смертельному исходу в 25 процентах случаев, пишет from-ua.
Учёные заключили, что риск заражения смертельными бактериями оказался наивысшим в случае попадания на слизистую оболочку и в органы дыхания водяных брызг. Среди наиболее уязвимых для инфекций людей оказались люди со сниженным иммунитетом, диабетом первого и второго типа, а также те, кто уже лечился ранее от бактериальных инфекций. Специалисты заявили, что патогенные грамотрицательные бактерии могут образовываться в домах с системой водоснабжения, в которой вода застаивается длительное время.



Теги: Донбасс, вода, опасность, смерть, туалет, душ, раковина
 
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