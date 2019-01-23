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Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин
Имя, которое дают младенцу при рождении может повлиять на всю его будущую жизнь. Однако, как женские, так и мужские имена могут обладать негативной энергетикой. Эксперты рассказали, какие женские имена отталкивают мужчин, и фактически обрекают их обладательниц на одиночество, пишет сайт allwomens.ru.
Агнесса. Обладательница этого имени отличается повышенной эмоциональностью и импульсивностью, частой сменой настроения, холерическим темпераментом. Мужчины предпочитают обходить стороной взрывную особу, которая порой ведет себя непредсказуемо и становится совершенно неуправляемой.
Дина. Представителей сильного пола отпугивает боевой характер носительницы этого имени. Дина слишком рьяно демонстрирует свою независимость и стремление доказать, что она сама со всем справится. Немногие решаются начать роман со строптивой девушкой, ведь неизвестно, чего ожидать от такого союза.
Евгения. Женщина, которую так назвали, задает высокую планку своему спутнику жизни. Уже при первой встрече становится понятно, что просто с ней не будет. Типичная Евгения очень требовательна к тому, кто претендует на роль ее второй половины. Рядом с ней мужчине придется постоянно подтверждать, что он достоин ее, но такая перспектива мало кому кажется привлекательной.
Ираида. Обладательницу этого имени представители противоположного пола считают слишком сдержанной и высокомерной. Глядя на нее, трудно понять, с какой стороны к ней подступиться. Сама Ираида практически никогда не проявляет инициативу, поэтому в любви ей редко везет.
Майя. Обладает противоречивым характером, который даже не пытается замаскировать. Очень своенравна, упряма, ревнива. Мужчины подсознательно понимают, что в отношениях с Майей не удастся избежать многочисленных конфликтов. А усложнять себе жизнь никто не хочет.
Снежана. Обладательница этого имени очень капризна и претенциозна. Мужчин она отталкивает наигранностью, вычурными манерами, стремлением казаться лучше, чем есть на самом деле. Если Снежана станет вести себя проще, ее круг общения пополнится людьми, которые по-настоящему в ней заинтересованы.
Теги: Донбасс, женщина, имя, мужчина
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