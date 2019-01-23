Все рубрики раздела
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
Трихологи назвали основные причины выпадения волос
Эксперты рассказали, как этого избежать.
Процесс выпадения волос является абсолютно естественным для любого человека особенно с возрастом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Чрезмерное выпадение волос – головная боль многих женщин и девушек. Проблема, которая беспокоит многих, может иметь совершенно неожиданные причины.
В норме человек должен терять до 100 волосков в день. Интенсивность их выпадения может быть связана с беременностью или старением. Но существуют и другие причины.
Чрезмерная любовь к прическам
Косички, шишечки и различные плетения - это очень красиво, но не каждый день. Прически сильно травмируют волосы, ведь натягиваются корни волос и они теряют свою силу.
Стресс
Стресс - это настоящий враг всего тела, в том числе и для волос. После ссоры с близкими или из-за нервного напряжения на работе волосы могут выпадать просто безумно.
Чтобы преодолеть стресс можно заниматься йогой, медитацией и стараться воспринимать все не так близко к душе.
Много сладкого
Большое количество сахара в рационе поднимает уровень инсулина в крови. А это ослабляет корни волос и стимулирует их выпадение.
Жесткая диета
Волосы и женский организм в целом не любит строгих и малокалорийных диет. При быстром похудении килограммы могут очень быстро вернуться назад, а лечить волосы придется дольше.
Не бойтесь принимать правильные жиры. Это авокадо, разнообразное семя, нерафинированное оливковое масло и жирная рыба. Старайтесь не ограничивать себя в питании, а просто выбирать здоровые и качественные продукты.
Теги: Донбасс, здоровье, волосы, выпадение волос
- Новый год - 2013. Секреты для снегурочек, или Как преобразиться к новогодней ночи
- ТОП 3 причини посіченого волосся
- Як збереги колір фарбованого волосся?
- Шесть советов по правильному уходу за волосами
- Олег Сенцов попал в реанимацию
- Если вам надоело ежедневно мыть голову, воспользуйтесь этими хитростями!
- Подразделения НВФ заявили о взятии в плен «десантника ВСУ»20:00
- Аферы с пенсиями: Жителей Донбасса предупреждают о псевдоадвокатах19:15
- В ОРДО продолжается неконтролируемый рост цен на продукты, — Дмитрий Тымчук18:56
- Украина по тревоге подняла боевую авиацию в небе над Донбассом: противник разгромлен (ВИДЕО)18:20
- В Мариуполе пьяная женщина избила полицейского17:45
- В НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ БОЕВИКИ ЗАМИНИРОВАЛИ ЗЕМЛЮ ВОЗЛЕ СЕЛА17:30
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой16:52
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ16:38
- Насосная станция ЮДВ подверглась обстрелу, – «Вода Донбасса»16:20
- ЕВРОСОЮЗ ОТПРАВЛЯЕТ СПЕЦМИССИЮ В МАРИУПОЛЬ15:49
- В ОРДО объяснили, как получить «налоговую амнистию» в «республике»20:30
- России предрекли колоссальные убытки от Крымского моста20:17
- Подразделения НВФ заявили о взятии в плен «десантника ВСУ»20:00
- Плохие новости для России: в Венесуэле тысячи людей готовятся к свержению союзника РФ Мадуро - видео массовых протестов 19:48
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Аферы с пенсиями: Жителей Донбасса предупреждают о псевдоадвокатах19:15
- В ОРДО продолжается неконтролируемый рост цен на продукты, — Дмитрий Тымчук18:56
- «Скоро вы узнаете больше»: Вакарчук подтвердил намерения идти в политику18:38
- Украина по тревоге подняла боевую авиацию в небе над Донбассом: противник разгромлен (ВИДЕО)18:20
- «Выгорел дотла»: в Тернополе во время движения вспыхнул троллейбус. ВИДЕО18:02
- Трихологи назвали основные причины выпадения волос19:31
- Медики подсказали, какая поза для сна может спровоцировать боли в спине16:05
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем