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Трихологи назвали основные причины выпадения волос

23.01.2019 19:31
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Трихологи назвали основные причины выпадения волос

Эксперты рассказали, как этого избежать.

Процесс выпадения волос является абсолютно естественным для любого человека особенно с возрастом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.

Чрезмерное выпадение волос – головная боль многих женщин и девушек. Проблема, которая беспокоит многих, может иметь совершенно неожиданные причины.

В норме человек должен терять до 100 волосков в день. Интенсивность их выпадения может быть связана с беременностью или старением. Но существуют и другие причины.

Чрезмерная любовь к прическам
Косички, шишечки и различные плетения - это очень красиво, но не каждый день. Прически сильно травмируют волосы, ведь натягиваются корни волос и они теряют свою силу.

Стресс
Стресс - это настоящий враг всего тела, в том числе и для волос. После ссоры с близкими или из-за нервного напряжения на работе волосы могут выпадать просто безумно.

Чтобы преодолеть стресс можно заниматься йогой, медитацией и стараться воспринимать все не так близко к душе.

Много сладкого
Большое количество сахара в рационе поднимает уровень инсулина в крови. А это ослабляет корни волос и стимулирует их выпадение.

Жесткая диета
Волосы и женский организм в целом не любит строгих и малокалорийных диет. При быстром похудении килограммы могут очень быстро вернуться назад, а лечить волосы придется дольше.

Не бойтесь принимать правильные жиры. Это авокадо, разнообразное семя, нерафинированное оливковое масло и жирная рыба. Старайтесь не ограничивать себя в питании, а просто выбирать здоровые и качественные продукты.



Теги: Донбасс, здоровье, волосы, выпадение волос
 
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