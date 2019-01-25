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Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна

25.01.2019 15:05
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Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна

Ученые из Университета Айовы провели исследование и пришли к выводу, что любовь к жареной курице несет серьезный вред для человеческого организма вплоть до преждевременной смерти. Об этом сообщает Главком.
В исследовании американских специалистов приняли участие около 100 тысяч в возрасте от 50 до 79 лет. Эксперимент длился целых 18 лет. На протяжении этого времени ученые наблюдали за рационом волонтеров и за состоянием их здоровья. Также учитывались их вредные привычки, физическая активность и другие факторы.
Подводя итоги исследования, специалисты пришли к выводу, что с одной порцией жареной курицы в день риск преждевременной смерти растет сразу на 13%. В списке потенциально опасных продуктов также оказались чипсы, картофель фри и тортилья.
Впрочем, как и ожидалось, больше всего подвержены риску преждевременной смерти люди, которые курят сигареты и пьют алкоголь.



Теги: Донбасс, опасность, смерть, курица
 
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