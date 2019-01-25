Все рубрики раздела
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна
Ученые из Университета Айовы провели исследование и пришли к выводу, что любовь к жареной курице несет серьезный вред для человеческого организма вплоть до преждевременной смерти. Об этом сообщает Главком.
В исследовании американских специалистов приняли участие около 100 тысяч в возрасте от 50 до 79 лет. Эксперимент длился целых 18 лет. На протяжении этого времени ученые наблюдали за рационом волонтеров и за состоянием их здоровья. Также учитывались их вредные привычки, физическая активность и другие факторы.
Подводя итоги исследования, специалисты пришли к выводу, что с одной порцией жареной курицы в день риск преждевременной смерти растет сразу на 13%. В списке потенциально опасных продуктов также оказались чипсы, картофель фри и тортилья.
Впрочем, как и ожидалось, больше всего подвержены риску преждевременной смерти люди, которые курят сигареты и пьют алкоголь.
Теги: Донбасс, опасность, смерть, курица
- Назван повседневный продукт, который может стать причиной преждевременной смерти
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной
- Главная опасность осени уже унесла жизни 11 украинцев
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность
- Жители ДНР погибли страшной смертью
- На шахте в Угледаре скончался электрослесарь
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
- Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»12:20
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- В Китае создали самый быстрый в мире 5G-модем14:10
- В РФ подросток расстрелял школу из ружья13:56
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- На украинцев надвигаются 30-градусные морозы12:39
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают