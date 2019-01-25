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Татьянин день 2019: история и традиции праздника
В Украине праздник имеет двойное значение – почитание памяти о великомученице Татьяне и "альтернативный" день студента, сообщает Корреспондент.
В Украине 25 января празднуют Татьянин день. В церковной традиции он связан с великомученицей Татьяной, умерившей за веру. Кроме того, Татьяну считают покровительницей молодежи и студенчества. Поэтому украинские студенты празднуют второй "профессиональный" день после международного Дня студента.
История праздника
Существуют предания, согласно котором юная жительница Римской империи, принявшая христианство, погибла за свою веру. Девушку жестоко пытали, но ее раны исчезали каждое утро.
Говорится, что Татьяну избивали железными палками и бросили на арену ко львам. Но хищник мирно лизал ноги женщины. Также девушку пытали огнем, но он не оставлял на теле следов.
Когда девушка не сломилась, а пытки не принесли никакого результата, Татьяну убили мечом 25 января - 12 января по старому стилю. День смерти девушки и стал Татьяниным днем.
В этот день еще по старому стилю в 1775 году императрица Елизавета утвердила проект Московского университета. Официально его открыли в апреле, но великомученицу Татьяну с тех пор считают покровительницей студентов.
Традиции праздника
Традиции Татьяниного дня также длятся на два направления – религиозное и студенческое. Но за сотни лет в Украине они тесно переплелись.
Так, одной из традиций стало ставить свечи в храме для успешной учебы, а студент празднуют этот день также, как и национальный День студента.
Согласно старым традициям в этот день было принято печь хлеб круглой формы. Он считался символом солнца, которое может вернут "светило" людям. От нее отламывал кусок каждый член семьи.
Молодые девушки делали метелки из лоскутков ткани и перья. Если ее поставить в углу в доме возлюбленного, то он точно женится на девушке. Этот также пророчило успешный брак.
Теги: Донбасс, праздник, история, Татьянин день, традиции
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