Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина

26.01.2019 21:00

Он работает лучше таблеток.



Беспокоитесь из-за повышенного холестерина? Забудьте таблетки - просто употребляйте больше овса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.



Блюда на основе овса более эффективны, чем отказ от жирной пищи, когда речь идет снижение уровня холестерина!



Канадские исследователи обнаружили, что изменение своего рациона уже через 6 месяцев может привести к значимому снижению уровня холестерина ЛПНП (его часто называют «плохой» холестерин) – на целых 13 процентов!



В ходе исследования 345 пациентов, каждый из которых страдал от высокого уровня холестерина, были разделены на две группы.



Первая группа перешла на обезжиренное питание, вторая – на диету, богатую орехами, овсом и соевыми продуктами.



После шести месяцев в первой группе (исключившие из рациона жирную пищу) уровень ЛПНП снизился на 3 процента, а у второй – на 13 процентов.



Тем не менее, переход на диету, которая активно снижают ЛПНП холестерина привело к сокращению более чем на 13 процентов: 13,1 процента в группе, которая была два визита и 13,8 процента для группы, что было семь визитов.

Тем не менее, медики не советуют пренебрегать советом исключить жирную пищу – для подстраховки лучше использовать оба эти способа снижения холестерина.