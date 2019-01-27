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Медики объяснили, как чеснок может повлиять на давление

27.01.2019 21:20
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Медики объяснили, как чеснок может повлиять на давление

Стало известно, можно ли при гипертонии есть лук и чеснок.

С возрастом сердечно-сосудистая система человека начинает понемногу изнашиваться - виной всему холестерин, который скапливается на стенках сосудов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.

С годами таких мест скопления холестерина становится все больше и больше, и чтобы должным образом удовлетворять потребности мышц и тканей в кислороде, сердцу приходится все сильнее сокращаться. Это приводит к повышению артериального давления и риску развития основных заболеваний и расстройств сердечно-сосудистой системы. Этот процесс можно предотвратить и даже обратить вспять с использованием всего двух продуктов.

Чеснок

Содержит аллицин - вещество, отличающееся крайне мощными антибактериальными, антиоксидантными и антигипертоническими свойствами. Чеснок помогает снизить давление как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Немедленный эффект от употребления чеснока наступает в течение 5 часов после его употребления и может продлиться в течение 9 часов.

Лук

Данный овощ содержит кверцетин - мощный антиоксидант, который эффективно защищает нас практически от всех заболеваний сердечнососудистой системы, и в первую очередь от инсульта.



Теги: Донбасс, давление, чеснок, медики
 
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