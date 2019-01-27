Названа группа крови с самой высокой смертностью

27.01.2019 12:00

Риск кровопотери значительно повышен.



Люди с первой группой крови рискуют умереть от тяжелой травмы - угроза возрастает почти втрое по сравнению с теми, у кого другие группы, передаетХроника.инфо со ссылкой на Здоровье и Красоту.



К этому выводу пришли японские исследователи, изучив данные о 901 пациенте экстренной помощи. Установлено, что среди пациентов с тяжелыми травмами, которые чреваты смертью или долгосрочным периодом восстановления, смертность у пациентов с первой группой крови равна 28%. У других групп риск равен 11%.



Как известно, у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости. Это может быть связано с низким содержанием в их крови гликопротеина плазмы крови.



Ученые предполагают, что это и есть причина смертности у носителей первой группы.

Также медики предполагают, что данное исследование поднимает вопрос о том, как экстренное переливание тромбоцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на остановку кровотечения.

