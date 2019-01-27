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Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера
Болезни Альцгеймера и Паркинсона начинаются из-за накопления различного «белкового мусора» в нервных клетках.
Недостаток сна негативно влияет на страдающих от Альцгеймера людей. В таком случае «белковый мусор» быстрее распространяется в мозге людей и способствует ускоренному развитию слабоумия. То же самое может произойти и с людьми с синдромом Паркинсона.
«Все люди должны хорошо высыпаться - нашему мозгу нужно отдыхать от дневного стресса. Пока мы не знаем, можно ли защитить себя от развития болезни Альцгеймера, соблюдая правильный режим сна, но в любом случае, это не повредит вам и замедлит дегенерацию мозга, если процесс уже начался», -рассказал исследователь из университета Вашингтона в Сент-Луисе Дэвид Хольтцман.
Постепенно в разных частях мозга происходит смерть нейронов. Она ведет к старческому слабоумию и потере памяти при Альцгеймере и невозможности контролировать конечности во втором случае.
До сих пор ученые не могут понять механизмов, которые заставляют клетки мозга накапливать бляшки бета-амилоида, клубки альфа-синуклеина, тау-белок. Из-за этого пока не созданы лекарства от этих болезней.
Хольцман с коллегами уже долгие годы проводит исследования на эту тему. Недавно ученые предположили, что концентрация тау-белка оказалась выше в клетках у тех пожилых людей, которые страдали от бессонницы. Таким образом исследователи пришли к выводу, что недостаток сна способствует ускорению развития заболевания.
Чтобы подтвердить свою теорию, специалисты провели исследование с мышами. Их разделили на две группы. Один жили по нормальному распорядку дня. Других ученые лишали сна, когда вводили в их организм один из нейролептиков.
Оказалось, что концентрация тау-белка у грызунов зависела от времени суток. Днем, когда грызуны спят, она была примерно в два раза ниже, чем ночью. По словам биологов, подобные различия отсутствовали у грызунов из второй группы, которых кормили препаратом и заставляли долго время не спать.
В итоге оказалось, что концентрация белка была выше у тех, кто испытывал проблемы со сном. Это идея подтвердилась и в ходе эксперимента с людьми.
Аналогичные результаты ученые получили и при исследовании распространении другого вида «белкового мусора» - клубков альфа-синуклеин.
При развитии Паркинсона они накапливаются в мозгу. В таких случаях у больных людей также нарушен режим сна.
Теги: Донбасс, болезнь, причины, ученые, развитие
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