Ученые заявили об опасности любимого фрукта: «отеки и проблемы с давлением»

27.01.2019 18:00

Плоды граната являются настоящим клядезем витаминов, однако при злоупотреблении могут серьезно нарушить здоровый процесс пищеварения

Как пишет Сlutch, медицинские специалисты уверены, что употреблять гранат следует аккуратно, и вот по каким причинам:

Взаимодействие с лекарствами

Проведя исследование, ученые Гарвардского университета сделали неожиданное заключение: гранат может ингибировать (иными словами — отключать) действие фермента, необходимого для метаболизма лекарств.

А некоторые вещества гранатов и вовсе способны вступать в соединения с компонентами лекарств, что, порой, приводит к непредсказуемым последствиям. В частности, речь идет о таких лекарствах, как амитриптилин (амизол, элавил), дезипрамин (норпрамин), флуоксетин (прозак), ондансетрон (зофран), трамадол (ультрам), розувастатин (крестор). Не раз сообщалось, что употребление граната в пищу во время приема препаратов от высокого артериального давления, может значительно повлиять на его воздействие.

Гранат снижает давление

Возможно, кому-то это свойство покажется полезным, но это не совсем так. Если у человека есть проблемы с высоким артериальным давлением, и он уже принимает лекарства — гранат или гранатовый сок может только усугубить ситуация, снизив показания давления до критического минимума, поэтому употреблять его следует крайне осторожно — предупреждают медики.

Провоцирует тяжелую аллергию

Специалисты сообщают, что аллергия на этот фрукт встречается крайне редко, но тем, кому «повезло» приходится очень несладко, так как гранат может вызвать появление сильного зуда, отеков, боли в животе, крапивницу, одышку и проблемы с дыханием. Поэтому женщинам во время беременности и кормления грудью советуют отказаться от употребления граната в пищу.

Как стало известно, специалисты установили, что употребление в пищу свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов снижает риск психического расстройства. Они пришли к такому выводу после проведения шестилетнего эксперимента по наблюдению за людьми пожилого возраста.

Как показали результаты наблюдения, риск возникновения депрессии был ниже у представителей группы, питавшихся преимущественно продуктами, входящими в рацион при диете DASH (фрукты, овощи и обезжиренные продукты).

Самый высокий показатель возникновения депрессии был у тех участников, чье питание больше соответствовало западной диете с высоким содержанием красного мяса.

Источник : https://politeka.net/