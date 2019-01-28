Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма

28.01.2019 14:48

Как после праздников прийти в себя и снова начать работать.



Все подарки вручены, фильмы просмотрены, салаты съедены. Бенгальские огни отгорели, вечеринки отшумели, самолёты приземлились. Нет ничего удивительного, что возвращение к забытому за десять дней безудержного веселья привычному ритму будет, мягко говоря, непростым, ведь одна только перспектива вставать опять каждый день в кромешной тьме и плестись в час пик на работу уже доставляет чуть ли не физическую боль. Cовокупность ощущений, которые испытывает человек в первую рабочую неделю, была названа психологами «постотпускной депрессией», или «постотпускным синдромом», сообщает Хрониа.инфо со ссылкой на health info.



Для этого состояния характерны следующие признаки:



Усталость и беспокойство - вы нервничаете и не можете ни на чём сосредоточиться.

Отсутствие аппетита либо наоборот - его усиление.

Апатия - у вас плохое настроение, вы можете заплакать без видимой для этого причины.

Ностальгия - вы постоянно пересматриваете фотографии и мысленно возвращаетесь к пережитым за каникулы моментам, стараясь припомнить всё до мельчайших подробностей.

Отсутствие тонуса - вы не можете заставить себя переключиться и заняться повседневными делами.

Гнев - вас раздражают ваши коллеги, люди в общественном транспорте, очереди в магазине. Вас раздражают все, и выводит из себя в принципе всё, что продолжает существовать в прежнем режиме, как ни в чём не бывало.



Если вы нашли у себя эти признаки, то для начала выдохните - это абсолютно нормально. Просто попробуйте воспринимать своё состояние не как вселенский крах, а как естественную потребность организма адаптироваться и переключиться с одного ритма на другой. Постотпускная депрессия длится обычно от двух до пяти дней, так что первая неделя после выхода на работу будет априори не самой приятной и не самой продуктивной. А чтобы процесс «возвращения» прошёл как можно менее болезненно и травматично, мы составили этот список:



1. Продлите себе каникулы



Нет, это не значит, что нужно срочно брать больничный и всеми возможными способами пытаться отсрочить выход на работу. Праздники - это, по сути, состояние души, это настроение. Вы можете продлить это ощущение, причём не только продлить, но и интегрировать его в свою повседневную жизнь. Если вы провели каникулы в долгожданных путешествиях, впитывая быт и культуру другой страны, то попробуйте как-то «оживить» полученный опыт. Например, вместо того чтобы без конца пересматривать миллион фотографий из отпуска, выберите 20 самых классных и сделайте из них мудборд (кстати, те ракушки, которые вы собирали на пляже перед отъездом, как раз станут прекрасным декоративным элементом). Или попробуйте вспомнить, какое блюдо местной кухни вам понравилось больше всего, найдите его рецепт и приготовьте себе на ужин. А ещё круче - устройте тематическую вечеринку по волнам вашего путешествия и позовите всех друзей. Так вы не только весело проведёте время и отвлечётесь от навязчивой мысли «там хорошо, здесь плохо», но и продлите счастливые эмоции, которые уже будут связаны с жизнью после поездки.



2. Проанализируйте, чему вас научил отпуск



Незнакомая среда требует новых умений и решений. Так, путешествия могут открыть в нас те качества, о существовании которых мы даже не подозревали. Например, во время поездок из-за разницы (из-за огромной разницы) в курсах валют мы не просто становимся более бережливыми, мы в принципе осознаём, что можем без многого обойтись, а некоторые вещи на самом деле нам просто не нужны (нет, речь не о десерте - хотя он вам тоже не особо нужен). Вы понимаете, что можете жить скромнее и тратить меньше, при этом дорогой сердцу комфорт от этого особо не страдает. И заметьте, что телефон во время путешествия вам был нужен только для того, чтобы фотографировать и искать информацию (карта города, ближайшее кафе, как на тайском будет «спасибо», где купить кокосовое масло) - вы не сидели часами и не смотрели ленту инстаграма и фейсбука (да, вам, по сути, было всё равно, что там выкладывают ваши френды), вы использовали Интернет для поиска необходимых данных, а не для того, чтобы убить время. Неплохо бы почаще вспоминать про это в повседневной жизни. Плюс в поездках мы часто знакомимся с новыми друзьями, которые порой совсем непохожи на людей из нашего привычного круга общения. Если вы нашли в другой стране человека, близкого вам по духу, то почему бы не продолжить общаться с ним уже после возвращения домой, благо современные технологии это позволяют, к тому же языковая практика никогда не бывает лишней.



3. Поделитесь своими воспоминаниями



И речь здесь идёт не столько о ретушированных фотографиях морского прибоя и ваших ног на его фоне, сколько о небольших путевых заметках. Не нужно писать фундаментальный труд и в деталях описывать каждую съеденную креветку - это никому не интересно, а вот вспомнить самые интересные и яркие моменты - совсем другое дело. Сделайте в том же фейсбуке альбом под кодовым названием «Евпатория-2018», загрузите туда не больше 20 фотографий и сопроводите каждый снимок коротким, но ёмким рассказом. Это такой визуальный дневник вашего путешествия, такие виртуальные «праздничные открытки». Только не перегибайте палку и убедитесь, что не написали ничего суперличного - всё-таки что-то нужно оставлять себе и только себе.



4. Делитесь своим опытом



Если подготовка к поездке доставляет удовольствие, вам нравится искать удобные варианты перелётов, недорогие хостелы, интересные места для прогулок, уютные кафе с местной кухней или необычные музеи, то почему бы вам не поделиться своими знаниями с другими туристами? Ваш опыт - это не просто источник воспоминаний, это информация, причём очень и очень полезная. Зарегистрируйтесь на популярных туристических форумах и сайтах или вступите в аналогичные группы в соцсетях и напишите свой отзыв о поездке. Продумайте структуру - ваша «рецензия» должна быть максимальна информативна и критична. Так вы поможете многим людям не совершить какие-то ошибки или, напротив, не пропустить что-то поистине интересное. Плюс если вы не можете часто ездить в путешествия, то путешествия могут приехать к вам. Самое время вспомнить про старый добрый каучсёрфинг и устроить что-то наподобие «Путешествий итальянцев в России». Принимать у себя иностранных гостей и выступать для них гидом - это не только полезно с точки зрения личностного роста (вам предстоит вспомнить и иностранный язык, и историю собственного города), но это ещё невероятно весело. А главное - вы можете обзавестись настоящими друзьями и уже в следующий отпуск отправиться к ним с ответным визитом.



5. Начните планировать следующую поездку



Верный способ справиться с постотпускной грустью - это начать готовиться к следующему отпуску. Причём для этого необязательно сразу кидаться покупать билеты и бронировать гостинцы, достаточно заняться выбором новой точки назначения. Допустим, если вы всегда мечтали отправиться в поход в горы или, наконец, узнать «это странное место - Камчатка», то вы можете уже сейчас начать копить деньги, заняться трекингом и прочитать всевозможные отзывы, чтобы сделать своё будущее путешествие максимально бюджетным (насколько это, конечно, возможно, если речь идёт о Камчатке). Имея цель в будущем, в настоящем вы будете более экономны в своих тратах и перед тем, как что-то купить, двадцать раз подумаете, действительно ли вам это нужно.



6. Проанализируйте собственную жизнь



Первое, что обычно хочется сделать после отпуска, это уволиться. Подобное желание тоже вполне естественно, особенно если представить, что человек до этого десять насыщенных дней вообще не вспоминал о работе. Но если мысль об увольнении настойчиво крутится в голове, и вы испытываете чуть ли не физическое отвращение, выполняя привычные поручения и задачи, то самое время задуматься. Может быть, ваш отпуск - это своего рода сигнал к пробуждению: у вас была возможность на некоторое время вынырнуть из повседневной рутины и дистанцироваться от неё, а теперь вы смотрите на вашу жизнь со стороны и понимаете, что она совсем не такая, как вы бы её хотели видеть. Может, вы страдаете вовсе не от «постотпускной депрессии», а от осознания, что в этой повседневности вы несчастны, что она больше не для вас? И пока вы только стоите на старте и ещё не нырнули в работу с головой, у вас есть возможность что-то поменять. Но помните - перед тем, как принимать решение, дайте себе время на раздумье (не меньше пяти дней), взвесьте все за и против, прислушайтесь к себе. Обычно когда человек принимает верное для себя решение, ему сразу становится легче. Да, возможно, вас ждут трудности и пресловутый выход из «зоны комфорта», но любое путешествие - это и есть выход из такой зоны. А вы ведь любите путешествовать.