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Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании
У людей с сердечно-сосудистыми заболевания часто на мочках ушей образуются морщины.
Состояние ушей может указывать на то, что происходит со здоровьем. В том числе указывать на развивающиеся опасные болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Итак, о чем же сигналят возникающие с ушами проблемы?
Проблема с ушами: «горят». Ощущение, что уши «горят», испытывали многие. Медики считают, что в таких случаях будет не лишним проверить артериальное давление, а также показатели сердцебиения. По их словам, подобное ощущение может возникать из-за повышенного давления, а также при слишком частых сердечных сокращениях. Кроме того, уши могут «гореть» из-за соматических нервных расстройств, депрессии.
Проблема с ушами: звон. Оказывается, тиннитус (медицинское название звона в ушах) тоже может быть сигналом проблем со здоровьем. – тиннитус. Исследователи связывают его с депрессией, повышенной тревожностью, гипертонией. Если звон в ушах держится длительное время, нужно обязательно посетить врача. Так могут давать о себе знать невринома слухового нерва, опухоли мозга.
Проблема с ушами: морщины. Далеко не одно научное исследование подтвердило, что у людей с сердечно-сосудистыми заболевания часто на мочках ушей образуются морщины. По словам ученых, складка на мочке уха в 80% случаев предвещает появление проблем со здоровьем сердца и сосудов.
Проблема с ушами: волосы. Активный рост волос в ушах может сигналить о коронарном синдроме, это установили индийские ученые. При таком нарушении повышается риск развития инфаркта миокарда.
Проблема с ушами: сера. Если ушная сера неприятно пахнет и имеет зеленоватый оттенок, это явный признак возникший проблем со здоровьем – сигнал об имеющейся инфекции. По данным японских ученых, влажная и липкая ушная сера появляется при возникновении рака груди.
Теги: Донбасс, здоровье, уши
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