Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?

31.01.2019 14:52

Жители Донецка, Луганска и других неподконтрольных городов, а также переселенцы сегодня вынуждены в судах подтверждать свой трудовой стаж, чтобы выйти на пенсию по украинскому закону. Эта проблема не носит массовый характер, но все же она есть и, возможно, станет «популярной» после возвращения территорий под контроль Украины - тысячи работающих украинцев по правилам «ДНР» попытаются сохранить свой стаж ради пенсионных выплат, сообщают Новости Донбасса.

В Украине же пенсионная реформа продолжается. Теперь условия выхода на пенсию украинцев напрямую зависят от их пенсионного возраста и периода уплаты страховых взносов, то есть страхового стажа. Сегодня человек может делать пенсионные выплаты самостоятельно или за него это делает предприятие, на котором он работает.

«Даже если вы из другого государства, но в Украине имеете необходимый страховой стаж, вам назначают пенсию в зависимости от того взноса которой сделали в стране», - говорит директор департамента пенсионного обеспечения министерства социальной политики Украины Валентина Кудин.

Трудовой стаж человека до 2004 года автоматически приравнивается к страховому. С 1 июля 2000 года расчет пенсионного стажа производится исключительно по данным персонального учета в Пенсионном фонде. Вот только с началом военного конфликта жителям неподконтрольной территории Донбасса сложно подтвердить, что они работали на тех или иных предприятиях. Ведь тем, кому уже исполнилось 60 лет и у них достаточно стажа для выхода на пенсию, нужно это доказывать документами. Данные о трудовом стаже и страховых выплатах до 2004 года хранятся в бумажных архивах и трудовых книжках. Помимо учета пенсионного стажа для некоторых украинцев важно зафиксировать размер зарплаты, которую они получали. А это еще одна дополнительная справка.

Весной 2014 года немногие эвакуированные предприятия и учреждения позаботились о вывозе архивов из Донецка и Луганска. Но многие предприятия были ликвидированы. Есть также те, которые не выехали с неподконтрольной территории и сегодня работают под контролем группировок «Л-ДНР». Они, как и тамошние вузы-двойники, могут по запросу выдать данные, но с печатью группировок «Л-ДНР», которые Пенсионный фонд Украины не воспринимает всерьез.

О проблеме знают в министерстве социальной политики, однако пока чиновники разводят руками.

«С 2000 года есть персонификация. Есть проблемы доказывания стажа за период до 2000 года. Трудовые книжки, документы об образовании… Все возможные документы мы берем во внимание», - говорит заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Он указывает, что пока в Украине пользуются постановлением Кабмина № 637, чтобы доказать стаж.

Какие документы помогут доказать трудовой стаж?

справки предприятия

выписки из приказов

лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты

удостоверения и характеристики с места работы

трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении

другие документы, содержащие сведения о периодах работы

членские билеты профсоюзов

Если же человек не может получить справку украинского образца по месту работы, службы, учебы, а также в государственном архиве, ему придется искать минимум двух свидетелей, которые в управлении Пенсионного фонда должны дать показания. При этом у них должны быть документы, подтверждающие, что они работали вместе с заявителем на одной предприятии именно в тот период, который необходимо доказать для получения пенсионного стажа.

Отказ Пенсионного фонда можно обжаловать в суде – а это дополнительный, можно сказать, вводный «квест» для переселенца или жителя Донецка и Луганска. Когда пенсия оформлена, наступает бесконечная череда верификаций для того, чтобы выплату не «заморозили». Вдвойне сложнее пенсионеру-жителю неподконтрольной территории, который пройдет через все это для того, чтобы потом систематически обманывать государственный аппарат – притворяться реальным переселенцем.

Но потерять месяцы, а то и годы страхового стажа могут не только жители неподконтрольных территорий, желающие сейчас выйти на пенсию. Эта проблема может коснуться любого украинца. Как правило, это происходит из-за того, что люди доверяют недобросовестным работодателям, которые обещают выплатить страховые взносы, однако не делают этого. Сегодня каждый украинец может проверить эту информацию в Государственном реестре застрахованных лиц.

«Государство не может сказать: "я тебе верю, что у тебя был недобросовестный руководитель". Государство просит уплатить. Если денег нет, идут процедуры санаций, банкротства и так далее. Но взносы должны быть выплачены», - подчеркивает Валентина Кудин.

Жить на неподконтрольной территории Донбасса, работать там на предприятии, которое бы платило взносы и налоги в украинский бюджет, сегодня почти нереально. С начала конфликта «Л-ДНР» методично отбирают эту возможность у дончан и луганчан, захватывая предприятия и формируя свой «бюджет». Но не каждый может выехать на новое место. Так в страховом стаже выходцев из Донбасса образуются «серые пятна».

Чтобы выйти в 60 лет на пенсию в 2019 году человек должен иметь 26 лет страхового стажа. Чтобы выйти на пенсию в 63 года нужны 16-26 лет страхового стажа. Чтобы выйти на пенсию в 65 лет в текущем году нужно иметь 16 лет страхового стажа.

Если минимального стажа нет - выход на пенсию возможен только в 65 лет, а вместо пенсии будет социальная помощь от государства, которая в 2019 году составляет 1,5 -1,6 тысяч гривен.

Если для выхода на пенсию по возрасту не хватает нескольких месяцев страхового стажа, его выгодно докупить - можно добровольно заплатить взнос в Пенсионный фонд за период, которого не хватает. Если же «выпали» годы, их можно доработать вместе с выплатой взносов.

Например, в 2019 году один год стажа обойдется в 22 тысячи гривен. Умножаем 12 месяцев на сумму двух минимальных страховых взносов при 22%-ной ставке ЕСВ (918,06 грн * 2 = 1836,12). В следующем году эта сумма возрастет благодаря повышенной минимальной заработной платы.

Но вряд ли сегодняшние новоиспеченные пенсионеры из Донецка и Луганска, потерявшие за время конфликта несколько лет страхового стажа, смогут себе позволить такую «покупку».