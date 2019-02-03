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Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику
Президент Российской Федерации Владимир Путин выбрал более дешевую тактику для вмешательства во внутренние дела Украины, поскольку из-за военных потерь России на Донбассе Кремлю становится все труднее сдерживать недовольство россиян.
Такое мнение в статье для "Народной правды" высказал директор Института мировой политики Евгений Магда, передает dialog.ua.
По словам эксперта, Кремль будет делать ставку на гибридных коллаборационистов в Украине накануне выборов президента Украины. «В нынешней ситуации для России вмешиваться в ход выборов дешевле и безопаснее, чем инициировать активизацию боевых действий в любой точке Донбасса. Бои под Илловайском и Дебальцево вызвали потери не только среди украинских военных, немало убитых и раненых было среди граждан России, властям которой пришлось закрывать рты своим гражданам», — отметил эксперт. По словам Магды, в нынешних условиях в Кремле не станут лишний раз рисковать, ведь постоянно мониторят внутриполитическую ситуацию в Украине. «Ставка на гибридных коллаборационистов — привычна для российского руководства, поэтому ее будут использовать в 2019 году с максимальной интенсивностью», — пояснил стратегию Кремля эксперт. В Кремле решили лишний раз не рисковать Президентская кампания в Украине постепенно набирает обороты. Но пока даже процесс регистрации кандидатов на высшую должность в государстве не достиг своей кульминации, он продлится до начала февраля. Россия же не теряет времени и уже сейчас начинает вмешиваться в ход выборов. Правда, есть и хорошая новость — несмотря на новую опасную атаку со стороны Владимира Путина, привести к власти в Украине пророссийского кандидата у него не получится. Причин для новой атаки РФ немало. В Кремле привыкли, что могут влиять на ход выборов в нашей стране, ведь с 1994 по 2012 годы имели практически неограниченные возможности для этого, калькируя собственные кампании либо используя механизмы различного воздействия. Правда, Оранжевая революция заставила россиян менять тактику, однако не лишила заинтересованности в обеспечении результата выборов в свою пользу. В 2014 году Россия делала ставку на дезинтеграцию Украины путем ограниченных боевых действий, однако не сумела достичь успеха. Более того – проведение выборов президента и парламента в 2014 году и выборов в местные органы власти в 2015-м разрушили миф о «киевской хунте», который российская пропаганда продвигала в мировых медиа. Мы должны понимать: в нынешней ситуации для России вмешиваться в ход выборов дешевле и безопаснее, чем инициировать активизацию боевых действий в любой точке Донбасса. Бои под Иловайском и Дебальцево привели к потерям не только среди украинских военных, много убитых и раненых было среди граждан России, власти которой пришлось закрывать рты своим гражданам. Лишний раз рисковать в нынешних условиях в Кремле не станут, ведь постоянно мониторят внутриполитическую ситуацию в Украине. Ставка на гибридных коллаборантов привычна для российского руководства, поэтому ее будут использовать в 2019 году с максимальной интенсивностью. Главную ставку в Кремле будут делать на продвижение лозунга «Мир любой ценой», правда, саму цену при этом называть не будут. Стремление вернуть оккупированный Донбасс на условиях Кремля и «закрыть вопрос» Крыма — не секрет для любого, кто наблюдает за событиями в Украине в течение последних лет. Будем откровенны: украинское общество устало от войны, часть наших граждан остается дезориентированной, многие из них легко становятся жертвами вражеской пропаганды. Поэтому российская пропаганда через различные каналы, в первую очередь, социальные сети будет делать предложения, от которых рядовым гражданам будет сложно отказаться. Кандидатам в президенты Украины Кремль готов предложить своеобразное «бюро добрых услуг». В обмен на публичные сомнения в целесообразности восстановления суверенитета над оккупированными территориями и осуществления европейской и евроатлантической интеграции будут оказывать организационную и медийную помощь, кое-кому могут и деньжат подкинуть, ведь выборы – дело с большими затратами. Россия объективно заинтересована в расширении списка «претендентов на булаву», ведь таким образом возрастает ее пространство для маневра. Кибератаки на ЦИК – дело прогнозируемое, и для Украины вопрос чести дать им достойный ответ. Здесь можно рассчитывать на помощь западных партнеров. Куда сложнее предупредить провокации в день голосования, которые будут направлены на дискредитацию выборов как таковых и формирование — прежде всего, за границей — образа Украины как «неполноценного государства». Очевидно, будет наблюдаться немало резонансных заявлений и обвинений — прежде всего, в адрес действующей власти, ведь Украина находится в условиях серьезной десакрализации властных институтов. Максимальное использование избирательной кампании для расшатывания ситуации в Украине – вот очевидная и прогнозируемая задача Кремля. Несмотря на серьезность угрозы, хочу отметить, что шансов на приход пророссийского президента или разворот Украины в сторону России сегодня нет. Слишком ощутимо болезненными являются последствия гибридной войны с РФ, которая продолжается уже почти пять лет. Хотя украинское общество остается в значительной степени консервативным, в нем достаточно неравнодушных граждан, способных повлиять на ситуацию. С момента последних общенациональных выборов в Украине ситуация внутри государства существенно изменилась, и это стоит понимать прежде всего кандидатам в президенты. Прозрачные и демократические выборы должны стать элементом национальных интересов Украины, а их защита от посягательств Кремля и его прихвостней – консолидирующим здоровые политические силы элементом. Обществу нельзя позволить забыть о значении демократических ценностей для поступательного развития Украины. И уже по итогам президентской кампании Верховная Рада должна попытаться обезопасить осенние парламентские выборы от несанкционированного вмешательства с востока, ведь в парламентско-президентской республике такой вариант может сыграть на руку агрессору.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, ЦИК, кибератака, выборы президента, Верховная Рада, потери
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