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Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи
Привычка поесть на ночь глядя связана с серьезным риском «подружиться» с гипертонией.
Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи, способных не лучшим образом отразиться на здоровье. Укоренившись, такая привычка питания приводит к нарушению биологических ритмов в организме человека, что в свою очередь становится причиной целой череды недугов, например, диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Именно к таким выводам пришли американские медики из Ассоциации кардиологов.
Был проведен эксперимент, в ходе которого было обследовано 13 тысяч человек в возрасте от 18 до 76 лет. При этом состояние здоровья анализировалось, исходя из времени самого позднего приема пищи. Таким образом ученым удалось выяснить следующее:
Уровень сахара в крови выше у людей, привыкших кушать после 18 часов. Также обследование показало, что для них характерно более высокое давление, чем для тех, кто ужинает раньше.
Еще одна неприятная новость - привычка поесть на ночь глядя связана с серьезным риском «подружиться» с гипертонией. Такая опасность автоматически возрастает на 23%, если вы любите перекусить вечером ближе ко сну, тогда как те, кто отказывается от поздних приемов пищи, себя от этого риска избавляют.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, вред
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