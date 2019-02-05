Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие

05.02.2019 09:15

Продолжительное время ученый Роберт Ланца изучал загробную человеческую жизнь. Он хотел выяснить, действительно ли физическая смерть – это окончательный конец существования в принципе. Наконец-то ученый современности представил первые свои выводы, в которых четко указал, что сознание людей после смерти «оседает» в параллельных мирах.

Роберт Ланца – профессор Университета Уэйка Фореста, он является специалистом в регенеративной медицине организации Advanced Cell Technology. Сперва он детально изучал строение стволовых клеток, благодаря которым удалось клонировать исчезающих животных.

Через время ученый увлекся физическими науками, на основе которых в итоге возникла теория биоцентризма. Она гласит, что смерти нет. Смерть – это иллюзия, в рамках которой люди отождествляют своё существование с физическим телом. Все почему-то уверены, что после потери своего тела человек тоже умирает.

В реальности сознание способно существовать и без тела. Данная теория полностью подчиняется законам квантовой механики: мельчайшая частица может оказаться в любом месте, а события могут протекать по бесчисленному множеству вариантов.

В космосе, уверен Ланца, имеется большое количество вселенных. Если в одной вселенной организм погиб, то в другой продолжил жить. Данный процесс «обмена» бесконечен. Эта теория, к слову, исключает существование рая или ада.

Источник from-ua.