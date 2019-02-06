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Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет
После 40 лет молочные и кисломолочные продукты – незаменимая часть рациона.
Научные эксперты рекомендуют женщинам после 40 лет включать в рацион питания определенные типы продуктов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Это связано с тем, что в данном возрасте в организме женщины начинается гормональная перестройка, а продукты, о которых они говорят, содержат вещества, позволяющие организму не пострадать от таких изменений.
Продукты с кальцием. Типичная проблема для здоровья женщин после 40 – нехватка кальция, что делает их более раздражительными, нервозными. Молочные продукты и зелень – лучшие источники этого компонента.
Продукты с хромом. Достаточное содержание хрома в организме имеет важное значение для обмена углеводов и здорового синтеза инсулина, защищая таким образом от развития диабета. Продукты с хромом – это овощи и фрукты, куриные яйца, морепродукты, черный перец.
Продукты с магнием. Достаток магния обеспечивает женскому организму в возрасте после 40 лет хорошую способность противостоять влиянию стресса, способствует понижению давления. Где искать магний? Выбирайте картофель, крупы, кабачки, патиссоны, тыкву.
Продукты с цинком. Этот микроэлемент по-особенному важен для поддержания хорошей работы иммунитета, а также для внешнего вида, состояния кожи, волос и ногтей. Женщинам после 40 специалисты советуют употреблять кунжут, арахис, шоколад, какао-порошок, баранину.
Продукты с марганцем. Его дефицит в женском организме после 40 лет неблагоприятно сказывается на состояниисуставов, и кожи, содействует раннему старению и нарастанию веса. Марганцем богаты такие продукты, как рис, горох, бананы, черника, крыжовник, смородина.
Продукты с фитоэстрогенами. У женщин после 40 лет происходит снижение выработки организмом гормонов эстрогенов, с этим процессом тесно связано женское старение. Поэтому важно, чтобы извне в организм поступали фитоэстрогены, которые являются подобием женских гормонов, - это позволяет медленнее стареть. Источниками фитоэстроенов являются следующие продукты: овсяный и ржаной хлеб, льняное масло и льняное семя, фасоль, чечевица, шпинат, морковь, цветная и брюссельская капуста, баклажаны, помидоры, соя, красное вино.
Теги: Донбасс, здоровье, женщина, продукты
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