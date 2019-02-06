Как восстановить волосы после холодов

06.02.2019 22:10

Как правильно ухаживать за волосами в весенний сезон.



Чем ближе конец зимы, тем больше шансов наконец-то снять надоевшую шапку и подставить волосы приятному весеннему ветерку и солнечным лучам.



И тем актуальнее перед девушками встает вопрос подбора стрижки для обновления своего имиджа, поиска наилучшего варианта прически, которая будет к лицу, подбора цвета волос в соответствии с последними веяниями моды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.



Ведь весной так хочется обновления во всем и, прежде всего, собственного внешнего вида. Но если вы хотите, чтобы ваши волосы блистали красотой и здоровьем, не спешите делать подбор цвета волос, пока не оздоровите сами локоны после зимнего стресса, частого ношения головного убора, перепадов температуры, негативного влияния утюжков и плоек.



Присмотритесь повнимательнее к своим волосам. Они имеют тусклый цвет, кончики посеклись, а на расческе каждый раз остается внушительный клок? После долгого сезона холодов вашей шевелюре обязательно нужен уход, восстановление, а может быть даже и лечение.



Основные правила по уходу за волосами весной



Весенний авитаминоз негативно сказывается на всем организме в целом и на волосах в частности. Старайтесь включать в свое меню фрукты и овощи, которые сохраняют витамины во время зимы: яблоки, морковку, свеклу, капусту, тыкву. Также полезными будут сухофрукты и орехи. Регулярно употребляйте мясные и молочные продукты, рыбу, морепродукты. А вот от фастфуда, сладостей и других вредностей лучше отказаться.



Также важно подобрать питание и для самих волос. Включите в комплекс ухода за сухими и ломкими локонами средства с пантенолом, который помогает волосам получать и удерживать влагу. Подберите шампунь и маску для волос с гиалоурановой кислотой, аминокислотами, различными растительными компонентами, природными маслами.



Хотя бы на месяц отложите смену цвета, поскольку любая, даже щадящая краска, вредит волосам. А подбор цвета волос для финального зимнего окрашивания желательно сделать приближенным к вашему родному оттенку, чтобы отрастающие корни были менее заметны.

Не прибегайте к стайлинговым средствам и сложным укладкам, которые сильно портят локоны. Дайте своим волосам передышку на какое-то время. А после мытья старайтесь высушить их естественным путем.



Оптимальный подбор стрижки на это время – это состригание безжизненных и посеченных кончиков. Так вашим волосам будет легче обновиться, да и внешний вид у них станет аккуратнее.