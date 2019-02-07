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Как вылечить целлюлит в домашних условиях
ТОП-5 народных средств.
Целлюлит или, как его еще часто называют в народе, апельсиновая корка – причина плохого настроения и неприятностей многих женщин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Помимо непривлекательного внешнего вида, опасность целлюлита заключается еще и в том, что он ведет застойным явлениям в жировой ткани, структурным изменениям в подкожном слое, нарушении циркуляции и оттока лимфы в нашем организме и другим проблемам.
Однако существуют проверенные народные средства, которые помогают справиться с этим заболеванием. Как избавиться от целлюлита в домашних условиях надежно и эффективно, читайте в нашей статье.
Не забывайте, что любой способ борьбы с целлюлитом будет работать намного лучше, если вы будете регулярно заниматься спортом и придерживаться правил здорового питания.
Как избавиться от целлюлита на попе и ногах с помощью кофейной гущи
Заварите натуральный кофе, а теплую кофейную гущу вотрите в проблемные места, особенно на ногах и ягодицах, и немного помассируйте. Затем заверните ноги в полиэтилен и оставьте на 30 минут. В это время как раз можете выпить свежесваренный кофе. После кофейного обертывания кожа станет более мягкой и шелковистой на ощупь, а целлюлит уйдет.
Как избавиться от целлюлита на попе с помощью шоколада
Не менее вкусный, горько-сладкий и полезный способ избавления от целлюлита и плохого настроения – это шоколад. Хотя он и имеет ряд противопоказаний для беременных, гипертоников, а также людей с нарушениями работы почек и печени. Растопите плитку черного шоколада на водяной бане и намажьте на свои проблемные зоны. Укутайте пленкой и оставьте на 1 час. Затем смойте с себя шоколад, а кожу обработайте кремом.
Как избавиться от целлюлита на животе и бедрах с помощью меда
Одним из самых популярных способов, как быстро избавиться от целлюлита, являются медовые обертывания. Мед нужно нагреть до жидкого состояния. Затем аккуратно смажьте медом наиболее проблемные участки – живот и бедра, и укутайтесь в пленку. Теперь вам, сладкая женщина, можно отдыхать в течение 30-40 минут. А затем смойте мед под теплым душем.
Как избавиться от целлюлита за месяц глиняными обертываниями
Глина против целлюлита продается в аптеках. Возьмите 400 г глины и разведите минеральной водой до консистенции густой сметаны. Наложите глиняную маску на проблемные участки тела – на попу, бедра, ноги, живот. Затем обернитесь полиэтиленом и полежит полчаса под одеялом. Смойте глину теплой водой. После глиняного обертывания кожа становится нежной, шелковистой и даже слегка масляной, а поры заметно сужаются.
Как избавиться от целлюлита на ягодицах и ногах яблочным уксусом
Кислота яблочного уксуса тонизирует проблемную кожу и хорошо избавляет от целлюлита. Смешайте в равных пропорциях яблочный уксус и воду. Добавьте пару капель мятного эфирного масла. Полученную смесь равномерно вотрите в проблемный участок кожи и сверху наложите полиэтилен. Оденьтесь во что-то теплое и сделайте несколько физических упражнений, чтобы разогреть тело. После смойте уксус теплой водой и смажьте кожу увлажняющим кремом.
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, целлюлит
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