Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение

07.02.2019 18:15

От фастфуда стоит отказаться.



Теперь эксперты рекомендуют 10 порций фруктов и овощей в день. Чем больше этих продуктов в нашем рационе, тем выше настроение, что можно сравнить по ощущениям с получением новой высокооплачиваемой работы.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.



Давно известно, что употребление большого количества фруктов и овощей полезно для сердца. Новое исследование предположило, что если люди активно употребляют яблоки, морковь и бананы, то они приносят пользу не только своему физическому, но и психическому здоровью. 10 порций фруктов и овощей в день оказывают такой же эффект на эмоциональное состояние человека, как обретение высокооплачиваемой работы на безработного.



К такому выводу пришли исследователи из Великобритании. А если человек внезапно исключает из своего рациона свежие фрукты и овощи, то его психическое здоровье стремительно ухудшается, что можно сравнить с ощущениями человека, который потерял супруга.



Выводы исследования, проведенного учеными из Университета Лидса, представляют дополнительные доказательства пользы регулярного употребления фруктов и овощей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Ранее учёные также приходили к выводу о том, что между питанием и психикой человека существует прямая связь. И вот теперь это было подтверждено в ходе наблюдений за 50 000 людьми, у которых оценивали психическое здоровье, а также количество фруктов и овощей в рационе.



До этого другая группа исследователей пришла к выводу о том, что здоровая диета и достаточное количество физических нагрузок обеспечивают отличную защиту от депрессии. В частности, употребление большого количества овощей и отказ от фастфуда устойчиво повышали настроение. При этом не имело особого значения, начинал ли человек употреблять здоровые продукты для того, чтобы похудеть, или просто для того, чтобы получать больше полезных нутриентов.