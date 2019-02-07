Все рубрики раздела
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- Что будет, если не носить шапку зимой12:00
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение
От фастфуда стоит отказаться.
Теперь эксперты рекомендуют 10 порций фруктов и овощей в день. Чем больше этих продуктов в нашем рационе, тем выше настроение, что можно сравнить по ощущениям с получением новой высокооплачиваемой работы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Давно известно, что употребление большого количества фруктов и овощей полезно для сердца. Новое исследование предположило, что если люди активно употребляют яблоки, морковь и бананы, то они приносят пользу не только своему физическому, но и психическому здоровью. 10 порций фруктов и овощей в день оказывают такой же эффект на эмоциональное состояние человека, как обретение высокооплачиваемой работы на безработного.
К такому выводу пришли исследователи из Великобритании. А если человек внезапно исключает из своего рациона свежие фрукты и овощи, то его психическое здоровье стремительно ухудшается, что можно сравнить с ощущениями человека, который потерял супруга.
Выводы исследования, проведенного учеными из Университета Лидса, представляют дополнительные доказательства пользы регулярного употребления фруктов и овощей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Ранее учёные также приходили к выводу о том, что между питанием и психикой человека существует прямая связь. И вот теперь это было подтверждено в ходе наблюдений за 50 000 людьми, у которых оценивали психическое здоровье, а также количество фруктов и овощей в рационе.
До этого другая группа исследователей пришла к выводу о том, что здоровая диета и достаточное количество физических нагрузок обеспечивают отличную защиту от депрессии. В частности, употребление большого количества овощей и отказ от фастфуда устойчиво повышали настроение. При этом не имело особого значения, начинал ли человек употреблять здоровые продукты для того, чтобы похудеть, или просто для того, чтобы получать больше полезных нутриентов.
Теги: Донбасс, здоровье, настроение, продукты
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- Стало известно, когда Порошенко презентует свою предвыборную программу19:15
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора17:51
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты17:00
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- Что будет, если не носить шапку зимой12:00
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину