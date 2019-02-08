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Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии
Орехи - неотъемлемая часть здорового питания.
Грецкие орехи - крайне полезный продукт. Они помогают работе мозга и замедляют процессы старения.
А недавно учёные выяснили, что потребление грецких орехов связано ещё и с меньшим риском развития депрессии, передает Хроника.инфо со ссылкой на anywellmag.
Исследователи проанализировали рацион 26656 людей, которых поделили на несколько групп в зависимости от того, как часто они потребляли грецкие и другие орехи. Оказалось, что у людей, которые потребляли в среднем около 24 граммов грецких орехов в день, депрессия встречалась на 26% реже, чем у любителей других орехов и тех, кто не ест орехи вообще. Больше такой эффект наблюдался среди женщин.
Также среди людей, потреблявших грецкие орехи, наблюдалась большая заинтересованность в ежедневных активностях, они чувствовали себя более энергичными и здоровыми.
Теги: Донбасс, врачи, депрессия, продукты
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