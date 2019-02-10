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Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости
Алкоголь вызывает сильную зависимость. По словам профессора Казанского государственного университета, эксперта Всемирной организации здравоохранения Владимира Менделевича, алкоголь является веществом с высоким аддиктивным потенциалом: по способности вызывать зависимость его превосходят только сильные наркотики, героин и кокаин. Чем регулярнее употребляется спиртное, тем выше вероятность того, что это станет зависимостью. Недавние эксперименты на мышах показали, что алкогольная зависимость может сформироваться очень быстро, буквально с первого глотка.
Пиво быстрее всего вызывает зависимость. Да, употребление безобидного пива – это самый простой способ заполучить алкогольную зависимость. Исследователи из медицинской школы Университета Индианы установили: пиво в наибольшей степени действует на систему вознаграждения мозга и вызывает привыкание. Причем это происходит вне зависимости от крепости напитка, на любое пиво мозг реагирует сильным выбросом дофамина.
Алкоголиком можно стать из-за любого вида спиртного. Вне зависимости от того, какой алкогольный напиток предпочитает человек, у него может развиться зависимость. Также ее формирование не зависит от количества и качества алкоголя. Об этом рассказал Владимир Менделевич.
«В соответствии с Международной классификацией психических и поведенческих расстройств к «алкоголикам», или лицам, страдающим алкогольной зависимостью, относятся те, у кого обнаруживается синдром отмены (абстинентный), повышение толерантности - стремление «завышать дозу» и прочее. Количество же выпиваемого, как и качество, не относятся к диагностическим критериям», - подчеркнул ученый.
Безопасного количества алкоголя не существует. Согласно данным ВОЗ, безопасного уровня употребления спиртного не существует. Даже самые малые дозы алкоголя способны наносить серьезный ущерб здоровью и заметно повышают риск преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев. Подсчитано, например, что употребление небольших порций алкоголя, соответствующих одной бутылке пива в неделю, ведет к атрофии центра памяти в мозге и к ухудшению его работы в целом.
Алкогольная зависимость ускоряет старение. Злоупотребление алкогольными напитками старит тело человека снаружи и внутри. В частности, у много пьющих становится интенсивнее процесс старения артерий, что повышает шансы развития аневризмов, сердечных приступов и прочих болезней сердца и сосудов. Было установлено, что длительный прием больших порций спиртного, помимо проблем с печенью и мозгом, вызывает скопление коллагена в стенках сосудов, что ухудшает состояние сосудистых тканей и способствует ускоренному изнашиванию.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, алкоголь, зависимость, алкоголизм
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