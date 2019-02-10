Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости

10.02.2019 09:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости

Алкоголь вызывает сильную зависимость. По словам профессора Казанского государственного университета, эксперта Всемирной организации здравоохранения Владимира Менделевича, алкоголь является веществом с высоким аддиктивным потенциалом: по способности вызывать зависимость его превосходят только сильные наркотики, героин и кокаин. Чем регулярнее употребляется спиртное, тем выше вероятность того, что это станет зависимостью. Недавние эксперименты на мышах показали, что алкогольная зависимость может сформироваться очень быстро, буквально с первого глотка.
Пиво быстрее всего вызывает зависимость. Да, употребление безобидного пива – это самый простой способ заполучить алкогольную зависимость. Исследователи из медицинской школы Университета Индианы установили: пиво в наибольшей степени действует на систему вознаграждения мозга и вызывает привыкание. Причем это происходит вне зависимости от крепости напитка, на любое пиво мозг реагирует сильным выбросом дофамина.
Алкоголиком можно стать из-за любого вида спиртного. Вне зависимости от того, какой алкогольный напиток предпочитает человек, у него может развиться зависимость. Также ее формирование не зависит от количества и качества алкоголя. Об этом рассказал Владимир Менделевич.
«В соответствии с Международной классификацией психических и поведенческих расстройств к «алкоголикам», или лицам, страдающим алкогольной зависимостью, относятся те, у кого обнаруживается синдром отмены (абстинентный), повышение толерантности - стремление «завышать дозу» и прочее. Количество же выпиваемого, как и качество, не относятся к диагностическим критериям», - подчеркнул ученый.
Безопасного количества алкоголя не существует. Согласно данным ВОЗ, безопасного уровня употребления спиртного не существует. Даже самые малые дозы алкоголя способны наносить серьезный ущерб здоровью и заметно повышают риск преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев. Подсчитано, например, что употребление небольших порций алкоголя, соответствующих одной бутылке пива в неделю, ведет к атрофии центра памяти в мозге и к ухудшению его работы в целом.
Алкогольная зависимость ускоряет старение. Злоупотребление алкогольными напитками старит тело человека снаружи и внутри. В частности, у много пьющих становится интенсивнее процесс старения артерий, что повышает шансы развития аневризмов, сердечных приступов и прочих болезней сердца и сосудов. Было установлено, что длительный прием больших порций спиртного, помимо проблем с печенью и мозгом, вызывает скопление коллагена в стенках сосудов, что ухудшает состояние сосудистых тканей и способствует ускоренному изнашиванию.
Источник from-ua



Теги: Донбасс, алкоголь, зависимость, алкоголизм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх