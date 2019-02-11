Названы самые распространенные болезни офисных сотрудников

11.02.2019 07:45

От монитора нужно отвлекаться каждые полчаса.



С каждым годом все больше людей работают в офисах, проводя в кабинетах за столом или компьютером большую часть дня. Такие условия кажутся довольно комфортными, но стоит также учитывать, что именно при сидячей работе люди подвергают себя опасности целого ряда заболеваний из-за статической позы, напряжении глаз, привычек бодриться неумеренным количеством чашек кофе или частых перекуров.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.



Плюс воздействие офисной пыли, кондиционеров, постоянное общение с коллегами, которые могут переносить вирусы и т.д. Так как же свести риски к минимуму и сохранить здоровье?



Тренируем зрение



Глаза – наиболее уязвимое место офисных сотрудников. Те, кто все рабочее время проводит у компьютера, рано или поздно начинают ощущать последствия такого «умственного труда».



Зрение, конечно же, садиться от постоянной работы перед монитором, но это, к слову, совсем не обязательно. Избежать этого поможет правильно настроенный экран и хороший монитор, а также привычка печатать, не глядя в монитор, а лишь после завершения набора текста – проверять его на опечатки.



Проблемы также создает низкая влажность воздуха в офисных кабинетах и пыль, от которых глазное яблоко высыхает, могут возникать рези. В последние годы все больше людей стали страдать от так называемого синдрома «сухого глаза», офтальмологи так и именуют этот недуг – «офисным».



«От монитора нужно отвлекаться каждые полчаса, хотя бы минут на 5-7, постоянно проветривать помещение и постараться убедить начальство установить вам хороший монитор, который меньше портит зрение», - советует врач Виктория Савицкая.



Врачи-офтальмологи также напоминают, что нужно тщательнее следить за гигиеной - чаще мыть руки, не трогать лицо и особенно глаза. Ведь в раздраженный глаз проще занести инфекцию. В случае любых подозрений, боли или раздражения – обязательно обратитесь к врачу.



Для сохранения остроты зрения, рекомендовано раз в 2-3 часа делать легкую «зарядку» для глаз. Это не займет больше 3-5 минут, зато поможет предотвратить кучу проблем. Причем делать это нужно ежедневно, так как «тренировки» направлены на развитие мышц, то есть, так же, как и в тренировках в спортзале, важна система.

Первое. Зажмурьте глаза секунд на 5, потом на такое же время откройте. Повторите так раз 5-7.



Для следующего упражнения откиньтесь на спинку стула, посмотрите на потолок, постарайтесь максимально расслабить глаза и быстро моргайте 30-60 секунд. Повторите 2-3 раза.



Далее кончиками пальцев аккуратно массируйте глаза через закрытые веки круговыми движениями. Повторить 3 раза по 30-40 секунд.



Затем чередуйте взгляд на близкий предмет и взгляд вдаль, чтобы развить аккомодационную мышцу. Смотрите на каждый из предметов секунд по 5, затем перемещайте взгляд и так раз 5-7.

Затем вновь повторите массаж глаз через веки.



Лишний вес



Малоподвижный образ жизни, питание на скорую руку и постоянные перекусы вредной пищей – чипсами, печеньем, конфетами и бутербродами – вскоре дают о себе знать. Как правило, уже через полгода работы в офисе женщины прощаются со стройной талией, а мужчины обзаводятся малопривлекательным животиком.



«Кабинетная работа – не повод круглосуточно жевать за компьютером. Впрочем, как и голодать. Каждый человек нуждается в полном наборе необходимых микроэлементов и витаминов, а также, естественно, в белках, углеводах и жирах. Но стоит понимать, что «дозы» у спортсменов и библиотекарей - кардинально разные. Потому старайтесь ограничивать «вредные» калории и не питаться продуктами быстрого приготовления и фаст-фудом.



Если на работе есть микроволновка, вы вполне можете брать из дома не бутерброды или пирожки, а кашу, отварное мясо и салаты. Перебивать аппетит и перекусывать куда полезнее свежими фруктами, а не печеньем», - говорит врач.



Купите абонемент в спортзал или делайте утреннюю зарядку. Если вам катастрофически не хватает времени, старайтесь максимально нагрузить мышцы в течение дня. Выполняйте простые упражнения прямо за столом (мы уже писали о фитнес-упражнениях для поддержания формы, которые можно выполнять незаметно для остальных), откажитесь от лифта, пройдите пару-тройку остановок пешком по дороге домой.



Нарушение пищеварения



Неправильное питание на работе или вредные перекусы рано или поздно отражаются на работе органов ЖКТ. Каждый третий офисный работник в той или иной мере сталкивается с проблемами желудочно-кишечного тракта, причем половина из них – в острой форме, уверяет врач.



О таких проблемах не принято говорить вслух и уж их точно не обсуждают коллеги за чашкой кофе, потому многие сотрудники считают, что их недуг – уникален, и даже стесняются идти к врачу.



«Стоит также отметить, что еще около трети офисных сотрудников пока не знают о уже намечающихся у них проблемах с пищеварением.



Причины таких недугов очень схожи с причинами лишнего веса, добавьте сюда еще вредный растворимый кофе из автоматов, жирную пищу и фаст-фуд сомнительного качества, уличную еду, стрессы и отсутствие четкого режима питания», - отметила диетолог Людмила Бабич.



Врач рекомендует, прежде всего, отказаться от вредной некачественной продукции с улицы (пирожков, беляшей, шаурмы и т.д.). Лучше берите еду из дома либо покупайте в проверенных кафе и столовых.



«Не ешьте на ходу. Если вы не в силах отказаться от кофе в течение рабочего дня, не покупайте напитки непонятного происхождения с запахом кофе из стационарного автомата либо пакетики с так называемым кофе в супермаркете. Лучше принесите из дома пачку качественного молотого кофе и заливайте кипятком», - советует эксперт.



Стрессы и неврозы



Каждый офисный сотрудник подтвердил, что работа за монитором в комфортном кресле только кажется спокойной – на самом деле постоянно присутствует фактор давления, «горят» сроки, срываются дедлайны или подводят поставщики, срываются сделки и так далее. Не удивительно, что ежедневные стрессы выматывают психологически.



«Если чувствуете, что начинают сдавать нервы, лучший вариант – взять отпуск и отправиться в путешествие. Не обязательно на море, в тур по европейским странам, ведь далеко не всегда мы можем позволить себе такие траты. Главное - сменить обстановку, можете съездить в Карпаты либо проведать бабушку в деревне, снять домик недалеко от вашего мегаполиса и просто подышать свежим воздухом.



Если по какой-либо причине отпуск невозможен, постарайтесь изменить свой график, рацион и отношение к работе. Не забирайте работу на дом. Посвятите вечер себе – встретьтесь с друзьями, сходите в кафе либо в салон красоты, запишитесь на йогу либо просто поваляйтесь на диване с интересной книгой. Важно также ежедневно хорошо высыпаться - не менее 7-8 часов. Пересмотрите свой рацион и отдайте предпочтение натуральной витаминной пище. Чаще бывайте на свежем воздухе, пешие прогулки прекрасно тонизируют и повышают иммунитет», - говорит врач Виктория Савицкая.



Боли в спине и шее



На боли в спине жалуются едва ли каждый третий офисный работник. Чуть реже встречаются боли в шее, мышцах, ногах или кистях.



Причины таких ощущений кроются в малой подвижности и в том, что работники офисов зачастую проводят в одной и той же позе, увлекшись работой, по несколько часов.



«Пока мы сидим неподвижно, в мышцах скапливается так называемая молочная кислота. Организм расходует ее для высвобождения энергии, но поскольку мы не двигаемся, то и энергия эта оказывается не нужна, что и приводит к болям.



Совет самый простой – лучше питайтесь и больше двигайтесь. Чаще вставайте из-за стола, приучите себя разговаривать по телефону стоя, побольше ходите, запишитесь на вечерние тренировки в бассейн либо на фитнесс, или же в тренажерный зал», - советует врач.



Медики рекомендуют каждые пару часов выполнять простое упражнение для осанки и разминки спины. Вот одно из самых простых: сядьте перед столом, оторвите ноги от пола, возьмитесь за край стола и поворачивайте таз вместе со стулом (он должен быть крутящимся).



Для разминки шеи достаточно выполнять обыкновенные вращения и наклоны головы – по 10-20 раз в каждую сторону.



Аллергические реакции



В последние годы в обиход стало входить словосочетание «офисная аллергия». Официально такой болезни нет, но медики в данном случае имеют в виду реакцию нашего организма на «сжатый», грязный, запыленный и сухой воздух в рабочих кабинетах, который провоцирую множество неприятных ощущений.



В частности, может возникать хронический кашель и насморк, которые нередко провоцируют токсичные вещества, которые попадают в воздух из кондиционеров, принтеров и прочей офисной техники.



«Клавиатуру, технику и свои личные вещи нужно регулярно протирать мокрой тряпочкой. Это не только снизит концентрацию пыли, но и избавит от множества вирусов и бактерий в воздухе и на всех поверхностях. Особое внимание при влажной уборке уделите клавиатуре, телефонам, компьютерной мышке, - именно там самая высокая концентрация вредных бактерий», - говорит врач.



Особенно важно проводить подобную влажную уборку личных вещей в период гриппа и ОРВИ, так как, даже не прикасаясь к ним, разносчик инфекции может «поселить» на них множество болезнетворных бактерий, которые в тепле будут быстро размножаться. И не забывайте про личную гигиену – мойте руки каждый раз, когда прикасаетесь к предметам общего пользования.



Сердечно-сосудистые недуги



Как не странно, но работники офисов, по оценкам экспертов, попадают в одну из главных групп риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Виной тому – чрезмерное увлечение вредной пищей, низкая физическая активность, стрессы, нарушение сна.



«От сердечно-сосудистых болезней в мире с каждым годом умирает все больше людей, и потому эта проблема приобрела общемировое значение.



Следует помнить, что гиподинамия, неправильное питание, стресс, алкоголь и никотин – основные факторы, способствующие таким проблемам со здоровьем. А еще – наша лень. Понятно, что если мы трудимся с утра до вечера, то не в силах каждый день посещать спортзалы, гулять на свежем воздухе и т.д. Но разве городской житель, пусть даже трудящийся по 10-11 часов в день и тратящий час-полтора на дорогу из-за пробок, не может выделить 15 минут на утреннюю зарядку или пару часов на выходных для посещения бассейна и отдыха на природе?» - говорит врач.