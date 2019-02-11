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Врачи объяснили, как зеленый чай может повлиять на почки
Зеленый чай может вредить печени и почкам, сообщают эксперты.
Употребление зеленого чая напиток может вредить организму, поскольку соединения, входящие в состав напитка, способны оказывать разрушительное действие на почки и печень.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realmir.
С мнением о том, что зеленый чай может вредить печени и почкам, выступил доктор Герберт Бонковски из US National Institutes of Health, давно занимающийся исследованиями проблемы повреждений печени.
По словам специалиста, зеленый чай ни в коем случае нельзя считать вредным напитком - польза некоторых его компонентов подтверждена целым рядом научных исследований. Однако ученый настаивает: у некоторых людей антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат, содержащийся в зеленом чае, может провоцировать развитие процессов, ведущих к дисфункции печени и почек.
«Некоторые люди более чувствительны к этому соединению зеленого чая, чем другие, а потому оно влияет на их органы негативно», - отметил Бонковски.
По словам эксперта, в научной литературе на сегодняшний день описано уже более 80 случаев тяжелых повреждений печени, вызванных приемом пациентами экстракта зеленого чая. В группу риска, отметил ученый, входят прежде всего те, кто пьет много зеленого чая и в особенности натощак. При употреблении зеленого чая на пустой желудок, вещества напитка усваиваются организмом гораздо интенсивнее и их действие может быть более сильным.
«Опасна доза, превышающая 800 мг эпигаллокатехина-3-галлата в день», - пояснил ученый.
Теги: Донбасс, здоровье, зеленый чай
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