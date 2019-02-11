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Запах человека может указывать на больное сердце
У человека с больным сердцем возникает своеобразный запах.
Ученые Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (Германия) сделали заключение о том, что при больном сердце у человека появляется особый запах. Специалисты заявили, что это уникальный аромат. Ему дали название OR51E1.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Согласно гипотезе, выдвинутой немецкими исследователями, при возникновении нарушений в работе сердца этот орган вырабатывает вещества, формирующие специфический запах. Их анализ показал, что у человека с больным сердцем возникает своеобразный запах.
«Нам не удалось найти аналоги запаху, который указывает на нездоровое сердце, сравнить его не с чем. Тем не менее, он вполне определенный, чувствительные сканирующие приборы его определяют», - рассказали специалисты.
Теория о том, что на больное сердце у человека может указывать появление особого запаха, не является необычной. Науке хорошо известно, что запах является маркером многих заболеваний. Больше всего ученых интересуют запахи заболеваний, неочевидные для человеческого обоняния, но при этом вполне определенные. Яркий пример тому – запахи, свидетельствующие о развивающемся в организме раке. Люди их не ощущают, тогда как животные (собаки) идентифицируют достаточно эффективно.
Что касается сердца, то немецкие ученые справедливо указывают на том, что при другом сосудистом нарушении, инсульте, тело человека также начинает выделять специфический запах. Главная проблема, по их словам, в том, что отсутствует точная методика, которая бы позволяла классифицировать такой запах на уровне практической медицины. Ученые намерены ее разработать.
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, запахи
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