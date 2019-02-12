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Какие сны видят люди в разном возрасте
Психологи и нейробиологи рассказали, как отличаются сны людей, пребывающих в разных возрастных категориях. Так пишет replyua.net.
По словам специалистов, самые маленькие добровольцы рассказали, что чаще всего видят во сне членов своей семьи, а также друзей. Кроме того, ночью к ним могут приходить страшные животные. Юным участникам исследования преимущественно снятся друзья и любимые. Их сновидения насыщены романтикой и приключениями. А вот взрослые люди даже во сне сталкиваются с повседневными проблемами. Они видят свои успехи в процессе построения карьеры, разного рода юридические трудности и тому подобное. Стоит отметить, что взрослым очень часто снятся сны, в которых они претендуют на наследство. В свою очередь, пожилые люди во сне встречаются с умершими родственниками и друзьями. Их сны имеют высокий уровень мистичности.
К тому же, играет существенную роль и тот факт, сны представителей какого пола были проанализированы. Так, женщины видят в одинаковой степени представителей обоих полов. При этом мужчинам снятся преимущественно девушки. Интересным является и тот факт, что сны глухих и парализованных от рождения людей ничем не отличаются от снов здоровых. Сознание показывает картинки, в которых они бегают, разговаривают, слышат и даже летают.
Теги: Донбасс, сон, возраст, люди
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