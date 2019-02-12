В мрачном пророчестве о конце света назван народ, который устроит Армагеддон: "Объединится и пойдет войной"

12.02.2019 09:23

Перед концом света на Земле начинают сбываться некоторые предвестники смерти Земли. Это не только войны в разных концах планеты, но и природные катастрофы, разрушающие ее. Так, американский эксперт по Библии Пол Макгуай уверяет, что Армагеддон может случится уже в ближайшее время, так как он нашел в Библии пророчество о конце света, передает "Диалог.UA".

Эксперт уверяет, что "началом конца" жизни на Земле станет Третья Мировая война. Макгуай отмечает, что наша планета уже и так бьется в "предсмертных конвульсиях". Ее добивают погодные аномалии, экономические беспорядки и стихийные бедствия. Кроме того, в ближайшее время количество и частота землетрясений, цунами и извержений вулканов и других катаклизмов будет только усиливаться. Эксперт не исключает, что конец света придет намного раньше, чем говорят в научных кругах, люди будут застигнуты врасплох. "Все это происходит, и тогда конец, конечно же, это возвращение Христа на планету Земля, чтобы восстановить рай. Я не могу назвать вам срок, когда это произойдет, но мы медленно продвигаемся к этой дате", - говорит Макгуайр. Он добавляет, что в скором времени геополитическое напряжение достигнет точки невозврата, что выльется в начало на Земле Третьей Мировой войны. Эксперт уверяет, что это не просто его слова и предположения, а реальное предсказание, обнаруженное им в Библии. "В Иезекииля 38 мы имеем войну между Гогом и Магогом, где Россия и Иран объединяются, чтобы вторгнуться в Израиль. Мы находимся в то время, что предсказали пророки. Это было написано тысячи лет назад, и здесь у нас есть возможный сценарий, когда это может случиться", - отмечает эксперт. Тут стоит отметить, что Гог и Магог - в авраамической эсхатологии имена народов, которые пойдут на войну против людей Божьих. Но их коварные планы нарушит Господь, и эти народы будут уничтожены огнем с небес. В Новом Завете Гог и Магог упоминаются в Откровении 20:7, где описывается их вторжение в город святых после конца тысячелетнего царства. Макгуайр обращает внимание, что конец света начнется тогда, когда одна из сверхдержав подорвет ядерный заряд на нестабильном Ближнем Востоке. Он подчеркивает, что начнется такой ад, который люди даже не могут себе представить.

Эксперт также подчеркнул, что конец света приблизят и мощные природные стихийные бедствия, которые одновременно начнут случатся в разных концах земного шара. На Землю, по его словам, падут три астероида. До пришествия Христа произойдут также страшные землетрясения.

В свою очередь официальная наука не поддерживает версии альтернативных ученых. К примеру, в NASA заявили, что ни один из известных на сегодня объектов на имеет шансов в ближайшие 100 лет попасть на нашу планету и тем самым ее уничтожить.