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14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать
14 февраля – 45-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 320 дней. Именинники – Петр, Трифон. День святого Валентина, праздник влюбленных, Международный день компьютерщика, в Украине – день войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины, в Болгарии – праздник виноградарей, в Малави отмечают день свободы, а в Либерии – день грамотности.
Сайт Сегодня пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 14 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 февраля.
14 февраля: какой праздник
14 февраля – день Трифона. Этого святого считали покровителем супругов и семьи. Кроме того, нельзя упомянуть о том, что день 14 февраля известен как праздник влюбленных. Святой Валентин широко известен в католической церкви и по иронии судьбы точно так же, как и Святой Трифон, покровительствует любящим людям. По традиции 14 февраля признаются в любви, дарят подарки, проводят время со вторыми половинками.
Народные приметы на 14 февраля, что нельзя делать
Если замужняя женщина бросит букет цветов в водоем, на котором почти нет льда, и помолится небу, то вскоре она сможет забеременеть.
Бракосочетание в этот день – хороший знак.
Если влюбленные в этот день дадут клятву верности, им не будут страшны никакие соблазны и преграды.
По примете 14 февраля звезды падают – весна будет теплой.
Если замужняя женщина бросит букет цветов в водоем, на котором почти нет льда, и помолится небу, то вскоре она сможет забеременеть.
Звездное и ясное небо – весна будет поздней.
Вечером стоит туман – утром будет тепло.
В закромах к 14 февраля осталось много припасов – ждите урожая.
События в Украине и мире 14 февраля
1876 - американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал работу первого пригодного для использования телефона и подал заявку на его патентование.
1946 – в Пенсильванском университете презентовали первый компьютер.
1956 – в Москве открылся XX съезд КПСС, на котором осудили культ личности Сталина.
1972 – советская космическая станция "Луна-20" доставила на Землю образец лунного грунта массой 50 граммов, взятого из скважины на глубине 300 мм.
1981 – трагедией завершилась дискотека в День святого Валентина в Дублине (Ирландия): в огне пожара погибли 48 человек.
Кто родился 14 февраля
1908 – Петр Шелест, украинский государственный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Украины (1963-72 годов).
1951 – родился Кевин Киган, английский футболист, двукратный обладатель "Золотого мяча" как лучший футболист Европы (1978-79), тренер.
1961 – Валерий Городов, украинский футболист, вратарь днепропетровского "Днепра".
1987 – родилась Юлия Савичева, российская эстрадная певица.
Теги: Донбасс, праздник, День святого Валентина, приметы
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