Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?

13.02.2019 19:09

Эксперты настоятельно призывают людей выключать мобильники и планшеты задолго до отхода ко сну, сообщает avdeevka.city.

Ученые отмечают, что когда мы не сидим перед телевизором или компьютером, то часто проводим длительное время за смартфонами и планшетами. При этом нередко это происходит после того, как заходит солнце и исчезает естественное освещение.

Специалисты утверждают, что выделяемый этими устройствами синий свет нарушает внутренние циркадные ритмы организма, что негативно влияет на качество сна.

Однако сейчас медики предупреждают, что синее свечение экранов смартфонов представляет опасность для кожи и зрения.

Ряд исследований по этому вопросу находится на ранней стадии, но уже сейчас эксперты настоятельно призывают людей выключать мобильники и планшеты задолго до отхода ко сну.

Синий свет входит в цветовой спектр, который формируется из смешения красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, индиго и фиолетового цветов. От синего к фиолетовому наблюдается самая короткая длина волны спектра, а чем короче эта волна, тем выше уровень энергии. Ещё в прошлом году американские ученые опубликовали исследование, которое показало, что синий свет может нанести вред зрению и ускорить развитие слепоты.

Ученые из Уиверситета Толедо выяснили, что продолжительное воздействие синего цвета активирует токсические молекулы в светочувствительных клетках глаза, уничтожая эти клетки. Данный процесс приводит к макулодистрофии - одной из самых распространенных причин потери зрения.

Также существуют доказательства и того, что кроме зрения, голубые экраны приводят к преждевременному старению и вредят нашей коже. К примеру, опытные дерматологи могут с легкостью распознать пациентов, которые "злоупотребляют" селфи, лишь изучив их кожу.