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Какие звуки указывают на неисправности в авто
Во время эксплуатации автомобиль может ломаться, и, иногда, эти поломки могут быть внезапными. На самом деле, не обязательно быть автоэкспертом, чтобы предвидеть неисправность. Можно просто прислушаться к работе авто, и выяснить, что оно работает неправильно, пишет from-ua.
Какие звуки могут указывать на то, что автомобиль работает неисправно? Рассмотрим самые опасные из них.
Рычание и грохот в выхлопной системе. Это может указывать на проблемы с глушителем. Если появляются свистящие звуки во время езды, то это может означать, что есть утечка в выхлопной системе. Она может появиться из-за коррозии или других повреждений. Лучше как можно быстрее устранить причину звуков, иначе, есть риск отравления угарным газом.
Нехарактерный скрежет при нажатии на педаль сцепления. Это указывает на повреждения или износ системы сцепления.
Специфическое рычание и скрежет во время вращения руля. Также эти звуки могут сопровождаться тугим вращением рулевого колеса. Главная причина таких симптомов - поломка гидравлического усилителя руля или утечка жидкости.
Гул из-под колес. Это характерный звук для изношенных подшипников.
Несвойственные для авто щелчки при повороте ключа зажигания. В этом случае может быть проблема со стартером или неполадки в работе аккумулятора.
Теги: Донбасс, авто, звук, неисправность
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