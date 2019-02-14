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Медики предупредили об опасности жвачки
14.02.2019 10:15
В последнее время люди все больше страдают эрозией зубов.
Жвачка, свежевыжатые соки и газировка могут быть очень опасны для зубов. Они вызывают болезнь, которая страшнее кариеса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Это явление, когда под действием пищевых кислот разрушается защитный слой эмали. Причина этому - бесконтрольное употребление кислых напитков, жвачек и конфет.
Минеральные компоненты эмали растворяются под воздействием газировок, свежевыжатых соков, кислых фруктов и красного вина.
Если вы все же не можете сократить все эти продукты в своем рационе, есть действенный способ, который поможет избежать эрозии зубов - пить все эти напитки через трубочку.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, жвачка, медицина
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