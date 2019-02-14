Медики рассказали, какой вред может нанести здоровью вода

14.02.2019 08:30

Известно, что чем больше в жару пьешь, тем больше хочется.



И западные, и отечественные диетологи в один голос утверждают: человеку независимо от нагрузок и времени года нужно пить много воды. Это помогает улучшить водно-солевой баланс в организме. Но так ли верно это утверждение? Оказывается, избыточное количество жидкости может нанести серьезный вред внутренним органам.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на umnaja.



Как возникает жажда



По мнению биологов, основная причина, почему человеку хочется пить, - изменение водно-солевого равновесия в крови. В среднем в одном литре крови содержится 9,45 грамма соли. Незначительные колебания содержания этого вещества возможны, но лишь в сотых долях грамма. Однако, если концентрация соли, например, увеличивается, то нарушается деятельность всех клеток организма, ведь они снабжаются кровью. Ее водная составляющая в такой момент снижается, и кровь густеет. А это, как утверждают врачи-флебологи, грозит возникновением тромбов, а значит, питание какого-то конкретного участка ткани или органа будет заблокировано. Но это в критических случаях.



Как правило, уже в первые мгновения незначительного увеличения концентрации солей человек ощущает сухость во рту. Это - первый сигнал, призывающий повысить уровень жидкости в организме. Так происходит, например, в жару, когда человек потеет и жидкость испаряется.



Пить много воды губительно



Выходит, что лучше для организма выпивать больше жидкости? Вовсе нет. Известно, что чем больше в жару пьешь, тем больше хочется. Тело в этот момент обильнее потеет, и вместе с увеличенным количеством испаряемой влаги из организма уходит и больше соли. И в этом случае первыми страдают кожа лица и рук, а также волосы.



Если человек намеренно приучает себя к увеличенному потреблению воды, то в обычную нежаркую погоду это наносит вред и многим внутренним органам. Отечественные гастроэнтерологи предупреждают: обильное питье серьезно разбавляет желудочный сок, он перестает быть концентрированным и губительным для микробов, которые попадают в желудок с пищей. Вода позволяет им выжить, а значит, увеличивается риск развития инфекций.



Некоторые считают, что обильное питье помогает улучшить работу почек. Французский нефролог Пьер Ронсо в своем научном труде объясняет, как на самом деле они функционируют. Чтобы поддерживать в организме требуемый уровень жидкостей, почки реабсорбируют часть воды, которую уже отфильтровали. Это обеспечивает стандартную концентрацию мочи. Но чем больше человек пьет, тем меньше почкам приходится экономить воду, и канальцы, созданные специально для реабсорбации, со временем работают все хуже. Если организм в жаркую погоду окажется без привычного доступа к воде, то почки не смогут его насытить сэкономленной жидкостью, и обезвоживание начнется стремительно.



Избыточное потребление жидкости вскоре наполняет ткани печени, почек, они набухают, а их функциональные свойства ослабевают. Между тем эти органы играют важную роль в выделительной системе, и когда она дает сбой, организм не полностью выводит из себя воду. Жидкость задерживается в клетках тканей, возникают отеки, которые провоцируют увеличение давления в стенках кровеносных сосудов. Далее начинаются головные боли. Набухшие из-за увеличенной влаги лимфоузлы тоже не справляются со своей задачей -иммунитет снижается, и до развития желудочно-кишечных инфекций остаются считанные часы.



Вода помогает похудеть?



Однако, многие дамы, увеличив количество потребляемой жидкости, несмотря на побочные явления в виде небольших отеков, заявляют о реальном снижение веса. Значит, для эффективного похудения много воды все же необходимо?



Поначалу обильное питье действительно улучшает функцию кишечника, у него увеличивается перистальтика, прохождение пищи по отделам происходит быстрее, а значит, эффективнее выводятся продукты пищеварения, вес уменьшается. Но уже через три месяца ситуация меняется. Поджелудочная железа и желчный пузырь напитывается водой, и в их работе возникают проблемы. Пища не до конца перерабатывается, потому что снижен уровень выделяемой желчи и других секретов. Постепенно слизистая оболочка кишечника тоже разбухает - все чаще возникают запоры. Это приводит к общей зашлакованности организма и набору веса.



К тому же эндокринологи предупреждают: переполненные влагой клетки гормональных желез не могут полноценно участвовать в обменных процессах из-за нехватки энергии.



Поэтому сжигание жира и углеводов замедляется, а это никак не способствует похудению.



Много воды нужно спортсменам?



Выходит, обычным людям не стоит заставлять себя пить много жидкости -это вредно. Возможно, увеличенное потребления воды необходимо спортсменам. Но и это не так. Доктор Тимоти Ноукс, профессор спортивной медицины в Университете Кейптауна (ЮАР), в своей книге «Обезвоживание при физических нагрузках: мифы и факты» доказывает, что сильное насыщение организма водой вовсе не способствует улучшению спортивных результатов, а наоборот, ухудшает их и подвергает организм риску гипонатриемии (нарушение водно-электролитного баланса).



Профессор утверждает, что пить до наступления жажды просто нельзя. Это снижает концентрацию внимания, физическую активность мышц как у спортсменов, так и у обычных людей. И если мы хотим быть бодрыми и здоровыми, жидкости нужно пить столько, сколько физически требуется организму.