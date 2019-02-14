Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы

14.02.2019 21:28

Случайно наткнуться на кем-то потерянную вещь может каждый человек, однако не все знают о суевериях, связанных с такими находками. Узнайте, что будет, если найти ключ, перчатку или кольцо, и символизируют ли эти предметы неприятности, пишет dailyhoro.

Многие знают, что найденную на дороге мелочь или булавки ни в коем случае нельзя поднимать, однако не только эти вещи можно найти по дороге домой или на прогулке. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с приметами о найденных вещах, чтобы понять, сулят они неприятные события или же, наоборот, указывают на скорые перемены в лучшую сторону.

Найти ключ

Ключам во все времена придавали особое значение и считали, что эти предметы могут принести в жизнь благополучие. Раньше с ключами проводили ритуалы, направленные на обретение достатка, а также с их помощью избавлялись от нечистой силы. Примет о ключах великое множество, но не все из них позитивны.

Согласно примете, ключ, найденный на перекрестке дорог, поднимать нельзя. Такая находка принесет проблемы, от которых кто-то избавился с помощью ритуала.

Ключ, найденный у реки или озера, поднимать не стоит. Эта находка говорит о том, что человек может подвергнуться чужой воле, «взять на себя» сглаз и порчу, а также стать «донором» жизненных сил.

Старые, ржавые и гнутые ключи являются опасными находками. В них заключена отрицательная энергетика, способная привлечь проблемы со здоровьем и безденежье.

Красивый старинный ключ, напротив, сулит множество приятных изменений в жизни, в том числе нахождение клада.

Найденный новый ключ предвещает скорое завершение материальных проблем.

Связка ключей, обнаруженная под ногами, говорит о том, что скоро конфликты с близкими людьми разрешатся и в семье наступит гармония.

Ключ, найденный в утреннее и обеденное время, сулит благоприятное разрешение сложных дел и успех в любых начинаниях. Ключ, найденный вечером, поможет избавиться от внимания недоброжелателей и даже врагов.

Собственные ключи, ранее потерянные и найденные спустя время, говорят о начале нового жизненного этапа, в котором не будет места разочарованиям и потерям.

Ключ, найденный во сне, говорит о скором решении вопросов и проблем, связанных с жилищем. Не исключено, что такая находка предвещает скорое приобретение собственного дома.

Найти кольцо

Украшения в целом и кольца в частности во все времена служили личными оберегами от множества напастей. С их помощью делали защитные талисманы, заговаривали на любовь и достаток. Примет относительно нахождения колец также сохранилось немало.

Найти кольцо для свободного человека — к скорой встрече со второй половинкой и свадебным хлопотам.

Тем, кто нашел кольцо, будучи в браке, такая находка сулит материальное благополучие.

Украшение с драгоценными камнями сулит судьбоносные встречи, а также неожиданные денежные находки. Не исключено, что нашедший колечко в скором времени выиграет в лотерею.

Золотая или серебряная находка говорит о том, что последнее событие из жизни в скором времени повторится.

Колечко, явно принадлежащее девушке, говорит о скором знакомстве с позитивно настроенным человеком. В случае, если на украшении есть дефекты, новый знакомый может быть настроен недоброжелательно.

Мужское украшение, по примете, сулит примирение с близкими людьми и везение в деловой среде.

Колечко, которое на ваших глазах человек уронил незаметно для себя, поднимать нельзя. Нужно окликнуть потерявшего украшение, чтобы он сам забрал свою пропажу.

Найти перчатку

Потеря перчатки — не редкость, ведь мелкие аксессуары постоянно теряются из-за невнимательности. В связи с частыми потерями в народе сложилось множество примет про перчатки. К счастью, большинство из них не предвещает ничего дурного.

Найти перчатку в людном месте: на остановке, в общественном транспорте, в парке, — к скорой встрече с человеком, который изменит жизнь в лучшую сторону. Это может быть долгожданная вторая половинка или помощник в деловой сфере.

Две найденные перчатки говорят о законе парных случаев, когда события в жизни случаются «попарно». Все, что ни произойдет, будет иметь позитивный окрас.

Серьезные отношения или счастливое замужество в скором времени ждет девушку, которая обнаружит светлую перчатку с красивыми узорами.

По примете, найти перчатку перед экзаменом или важной встречей — к успеху и отличным результатам.

Перчатка из кожи или иных натуральных материалов сулит материальное благополучие. Не исключено, что богатство «свалится» совершенно неожиданно в виде премии или выигрыша. Запачканная перчатка сулит возвращение одолженных средств.

Найденная собственная перчатка говорит о приближении отличного шанса, который предоставит судьба. По примете, после такой находки нужно «смотреть в оба», чтобы не упустить прекрасную возможность.

Найденную перчатку не нужно брать с собой. Предмет стоит вернуть владельцу или положить на видном месте. В таком случае хорошие приметы обязательно сбудутся.

Источник: https://from-ua.com