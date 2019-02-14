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Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота
Серьезная проблема в отношениях практически любой пары − разница между мужскими и женскими вкусами (своеобразное противостояние порно и романтики), передает Главред.
Такое сообщение было опубликовано в американском психологическом издании. По мнению специалистов, после того, как отношения длятся продолжительное время, романтика идет на спад семимильными темпами. Мужчины полагают, что им не стоит покупать цветы или радовать подарками партнерш, а женщины не видят смысла баловать партнеров щеголянием в сексуальном белье (в возбуждающей обстановке) – хватит и секса в спущенных трениках на старой кровати.
По словам психологов, чтобы поддерживать отношение на должном уровне, стоит выбираться на романтически свидания − в ресторан или кино, а также следить за своим внешним видом.
Кроме того, чтобы сексуальные флюиды между партнерами не испарились, нужны загадка, новизна и что-то неожиданное. Также важно сохранять некую дистанцию в отношениях – то бишь оберегать свои привычки/увлечения и тратить свободное время на хобби.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, психология, отношения
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