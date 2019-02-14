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Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный
Ученые Университета Индианы выяснили что пиво вызывает самое сильное привыкание из всех алкогольных напитков. Это связано с тем, что пиво действует на организм как сильнейший "дофаминовый стимулятор", пишет znaj.ua.
Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 50 мужчин разного возраста, которые употребляли различные спиртные напитки. Оказалось, что после употребления пива в кровь выбрасывается наибольшее количество дофамина - нейромедиатора, также известного как "гормон удовольствия".
Регулярные всплески дофамина вызывают у людей зависимость - они начинают хотеть то, что заставляет организм производить как можно больше дофамина. Таким образом, употребление пива может стать главным фактором развития алкоголизма.
Однако пиво - не единственный алкогольный напиток, который быстро вызывает привыкание. Ученые объяснили: чем больше в алкоголе сопутствующих химических соединений, тем он тяжелее для переработки организмом.
Поэтому они выяснили ряд самых вредных и пагубных для организма алкогольных продуктов - это, по их мнению, алкогольные коктейли с множеством ингредиентов, шампанское и ликеры.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, алкоголь, зависимость
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