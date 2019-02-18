Названы мужские имена, отталкивающие женщин

18.02.2019 22:21

При выборе имени родители не учитывают природные законы влияния имени на психику и будущее ребенка. И не осознают всех последствий выбора имени. Имя воздействует на характер, психику, ауру особым образом, не прописанным ни в значении, ни в астрологии или нумерологии. Эксперты назвали мужские имена, которые отталкивают женщин.

Анатолий

Красивое и благородное имя часто не воспринимается женщинами всерьез. Большинству Анатолии видятся тихонями, не способными проявить твердость и решительность в нужный момент. Мужчины, которых так назвали, действительно избегают конфликтов. Они погружены в себя, не стремятся к лидерству, предпочитают спокойные виды деятельности, комфортно чувствуют себя в тени более успешных альфа-мужчин.

Василий

С этим именем обычно ассоциируются весельчаки и балагуры, а его носители представляются в образе комедийных персонажей. В реальной жизни Василий является экстравертом. У него широкий круг общения, много друзей обоих полов, но личная жизнь часто не складывается. Представительниц прекрасного пола просто отпугивает непосредственность и несерьезность такого мужчины. С ним интересно общаться, однако для романтических отношений его мало кто рассматривает.

Валентин

В имени отсутствуют буквы и слоги, создающие эмоциональное напряжение. Для женской части населения оно звучит слишком мягко, а его носитель по умолчанию представляется инфантилом или чрезмерно чувствительной натурой. В какой-то степени так и есть. Валентин эмоционален, восприимчив и раним. Однако если рядом появится спутница, которая в него поверит, он преобразится на глазах, станет более жизнестойким и обретет внутренний стержень.

Денис

Такого мужчину женщины готовы рассмотреть в качестве друга. Он добрый, отзывчивый, уравновешенный, но несколько наивен и инфантилен. У многих возникает ассоциация с богом веселья Дионисом, от чьего имени и была образована короткая современная форма. Эта взаимосвязь наложила свой отпечаток на характер Дениса, который порой ведет себя беззаботно и безответственно, притягивая к себе разного рода неприятности.

Леонид

Вообще, Леонид - благородное имя, в переводе означающее "подобный льву". Но у нас его часто ассоциируют с простодушным человеком, обладающим дурными привычками. Во многом этим объясняется непопулярность Леонидов у противоположного пола. Ситуация осложняется непростым характером мужчины, которого так назвали. Большое количество внутренних противоречий мешают ему создать счастливую крепкую пару.

Источник: https://from-ua.com