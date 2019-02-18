В мозгах «жаворонков» и «сов» нашлись различия

18.02.2019 07:10

Ученые осуществили эксперимент, в котором приняли участие 38 добровольцев.



Научные специалисты из Великобритании, представляющие Бирмингемский университет, нашли важные различия в мозгах «жаворонков» и «сов». Об этом сообщил журнал Sleep, опубликовавший результаты их исследования.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.



Ученые осуществили эксперимент, в котором приняли участие 38 добровольцев - 16 человек вели образ жизни «жаворонков», 22 человека были «совами». Средний возраст участников составлял 22 года с небольшим плюсом.



В рамках эксперимента в промежутке между восемью утра и восемью часами вечера испытуемые проходили когнитивные тесты, при этом одновременно выполнялось МРТ-сканирование мозговой активности людей. Таким образом в мозгах «жаворонков» и «сов» были найдены определенные различия. Также выяснилось, что образ жизни «жаворонков» более благоприятен для здоровья человеческого головного мозга.



«В медиальной префронтальной коре и задней поясной извилине мозга «жаворонков» отмечалось большее количество нейронных связей, чем в мозге «сов» в любое время суток», - констатировали исследователи.



Ранее исследование, проводившееся корейскими учеными, продемонстрировало, что в функциях организма у «жаворонков» и «сов» имеются различия. В частности, было установлено, что у «жаворонков» в организме более низкий уровень липидов по сравнению с «совами», то есть, они более стройные.