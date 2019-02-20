Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так

20.02.2019 09:45

В сети обнаружена еще одна проблема Керченского моста, построенного оккупантами для соединения аннексированного полуострова с Россией

Мост вышел очень низким, что будет мешать прохождению судов. Фотографии были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter, пишет from-ua.

«Говорят, арка настолько низкая, что у высоких матросов при прохождении под ней может и панамку сбить… Ловушка с калиткой по кличке мост», — говорится в сообщении под фотографией.