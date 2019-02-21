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Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов
Многие делают это неправильно.
Побольше зубной пасты на щетку, чтобы улыбка была белее. Так думают тысячи людей, но единицы знают: это не сработает, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
"На самом деле, чтобы почистить полностью все зубы, достаточно количества пасты размером с горошинку. Не нужно, как в рекламе, выдавливать пасту "завитушкой"", – говорит стоматолог Роман Нисходовский.
А движения щеткой на передних зубах справо налево – оказывается, одна из самых опасных привычек. Это вызывают излишнюю чувствительность зубов в пришейковых участках, которые в дальнейшем нужно будет запломбировать.
Чистить передние зубы правильно сверху вниз, а коренные – круговыми и выметающими движениями, по 30 секунд на каждую сторону. И ни в коем случае не после еды, потому что именно тогда легче всего повредить эмаль.
"В идеале, утром зубы нужно чистить до завтрака. Иначе все бактерии из мягкого налета, который образовался на зубах за ночь, попадут в желудок", – рассказывает стоматолог Иван Свентух.
Освежить дыхание после вкусного ужина лучше всего с помощью полоскания, а чистить зубы специалисты советуют не раньше, чем через полчаса.
Теги: Донбасс, здоровье, зубы, стоматолог, паста
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