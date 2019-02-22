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Развенчаны популярные мифы о гастрите
Многие, включая образованных людей, искренне считают, что к развитию гастрита ведет употребление фастфуда и другой вредной еды. Но это не так! Какие популярные теории о гастрите являются просто мифами, рассказал ученый, врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов, передает Хроника.инфо.
1. Гастрит появляется из-за большого количества вредной еды. По словам эксперта, это один из самых распространенных мифов о гастрите. Характер питания существенной роли в развитии гастрита не играет, утверждает врач. Главным фактором в развитии этого заболевания является активизация в организме бактерии Helicobacter pylori, другой провоцирующий фактор - это курение. Помимо этого, на возникновение гастрита может повлиять наследственная предрасположенность.
2. При гастрите возникают боли в животе, вздутие, тошнота и т. д. Еще один миф! Алексей Парамонов отмечает, что неприятные симптомы проблем с желудком свойственны для других недугов (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, функциональная диспепсия).
Что касается гастрита, во многих случаях он не проявляется никак. Выявить гастрит помогают не внешние симптомы, а анализ ткани стенки желудка, который получают при гастроскопии.
3. При гастрите важно соблюдать строгую диету. Ученый не согласен. Диета не имеет никакого значения в лечении гастрита, современная наука не подтвердила целительного эффекта диет для пациентов с этим заболеванием, заметил Парамонов.
4. Прием лекарств может привести к гастриту. Врач поясняет: эта убежденность сложилась из-за того, что аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (обезболивающие и жаропонижающие) способны повреждать целостность слизистой желудка. При этом может возникать состояние, похожее на гастрит, но в сущности гастритом не являющееся. Ученый предостерег: принимать подобные препараты «на всякий случай», «для профилактики», «для разжижения крови» нельзя. Тот же аспирин для людей с низким риском инфаркта «несет больше опасностей язвы и кровотечения, чем пользы».
Из обезболивающих и жаропонижающих наиболее безопасны для желудка препараты на основе парацетамола, добавил специалист.
Теги: Донбасс, врачи, гастрит, миф
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